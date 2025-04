Adolescente desaparecido em represa é localizado por bombeiros em fazenda na região de Paraíso das Águas

Na manhã desta segunda-feira (14), foi localizado o corpo do adolescente Igor Gabriel Laurindo, de 17 anos, que havia desaparecido após se afogar em uma represa situada em uma fazenda na região do distrito de Pouso Alto, a cerca de 78 quilômetros de Paraíso das Águas, na região nordeste de Mato Grosso do Sul. O jovem desapareceu no início da tarde de domingo (13), enquanto tentava atravessar a represa nadando.

Segundo informações preliminares do portal BNC Notícias, Igor estava acompanhado de amigos, que presenciaram o momento em que ele afundou e não voltou à superfície. Em seguida, os jovens acionaram o socorro.

As buscas contaram com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul e mergulhadores especializados vindos de Três Lagoas. A represa, de grande profundidade, está localizada em uma área rural na divisa entre os municípios de Água Clara e Paraíso das Águas.

Durante todo o tempo, familiares, moradores da região, amigos e funcionários da fazenda acompanharam os trabalhos de busca, com grande comoção. Após a localização, o corpo será encaminhado ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Costa Rica para os procedimentos legais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram