Prefeitura e Câmara alinham pautas durante agenda institucional na Capital

O encontro reuniu representantes do Executivo e do Legislativo Municipal com disucssões v0oltadas à construção de soluções para áreas estratégicas, como saúde, infraestrutura, educação e serviços públicos

Na manhã desta segunda-feira (18), a prefeita Adriane Lopes se reuniu, em seu gabinete, com vereadores de Campo Grande para discutir pautas prioritárias e alinhar demandas voltadas ao desenvolvimento da Capital.

O encontro reuniu representantes do Executivo e do Legislativo Municipal em uma agenda de diálogo institucional voltada à construção de soluções para áreas estratégicas, como saúde, infraestrutura, educação e serviços públicos.

Durante a reunião, os parlamentares apresentaram demandas encaminhadas pela população de diferentes regiões da cidade, além de sugestões relacionadas à execução de obras, melhorias urbanas e ampliação de atendimentos em setores essenciais e ações consideradas prioritárias para Campo Grande.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da aproximação entre Prefeitura e Câmara Municipal para que os projetos sigam de forma coordenada e atendam às necessidades da população.

“É importante essa escuta com os vereadores, alinhar demandas e ações em prol da população. Esse diálogo permanente entre Executivo e Legislativo é fundamental para fortalecer parcerias, construir soluções e avançarmos nas melhorias que a nossa cidade precisa”, pontuou a prefeita Adriane Lopes.

A reunião apresenta o fortalecimento da interlocução institucional entre os poderes, ampliando o espaço para debates sobre planejamento urbano, investimentos e execução de políticas públicas. A construção conjunta das pautas busca garantir maior eficiência administrativa e mais assertividade na definição das prioridades de Campo Grande.

Outro ponto discutido durante o encontro foi a necessidade de manter uma agenda contínua de reuniões e alinhamentos, permitindo o acompanhamento mais próximo das demandas apresentadas pela população e o avanço de projetos voltados ao crescimento da Capital.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, ressaltou que a aproximação entre os poderes é essencial para o funcionamento da administração pública e para o encaminhamento das demandas da cidade.

“É importante manter o diálogo constante. A Câmara é parte da solução para os problemas do Executivo, nós governamos a cidade juntos, Executivo e Legislativo. Hoje foi uma reunião de cobrança, de alinhamento e de busca por soluções. O diálogo é o único caminho para alcançarmos os resultados que a população espera”, afirmou.

Participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, além dos vereadores Carlão, Neto Santos, Ronilço, Ana Portela, Beto Avelar, Clodoilson, Vitor Rocha, Flávio Cabo Almi, Coringa, Landmark, Leinha, Otávio Trad, Juari, Pitu, Veterinário Francisco e Wilson Lands.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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