Campo Grande terá primeira escola de paraciclismo

Campo Grande sediará a primeira Escola de Paraciclismo da região Centro-Oeste. A oficialização do projeto ocorreu nesta segunda-feira (18), durante cerimônia realizada na Capital.

A iniciativa atenderá crianças, jovens e adultos com deficiência, oferecendo estrutura adaptada, ambiente seguro e acompanhamento técnico especializado para a prática esportiva.

O projeto foi idealizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo, com apoio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e parceria da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), responsável por sediar as atividades.

Considerada um marco para o desenvolvimento do paraciclismo no país, a escola busca promover inclusão, ampliar o acesso ao esporte e contribuir para a formação de novos atletas.

A estrutura contará com 15 bicicletas adaptadas de diferentes modalidades, além de espaço físico para aulas, palestras e atividades complementares. O projeto também prevê equipe técnica especializada no atendimento ao paradesporto.

Segundo Paulo Ricardo Martins Nunes, o primeiro lote incluirá handbikes, tandens, triciclos e bicicletas convencionais, que deverão atender cerca de 30 atletas.

“É um orgulho para nós trazer a Escola de Paraciclismo para o Estado. Temos convicção de que essa parceria trará excelentes resultados”, afirmou.

Atualmente, um dos principais obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência interessadas na modalidade é a falta de equipamentos adaptados, orientação técnica e espaços adequados para treinamento. A proposta da escola é justamente suprir essa demanda e democratizar o acesso ao esporte.

Para Edilson Rocha, o investimento na formação de novos atletas é essencial para ampliar os resultados brasileiros na modalidade.

“O paraciclismo é uma das modalidades que mais traz resultados ao Brasil, sendo a terceira em número de medalhas em campeonatos mundiais e Jogos Paralímpicos”, destacou.

Já José Luiz Vasconcellos ressaltou que o histórico esportivo de Mato Grosso do Sul também influenciou na escolha de Campo Grande para receber a escola.

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