Prefeitura de Rio Negro contrata empréstimo de R$ 5 milhões através do Finisa

O prefeito Cleidimar da Silva Camargo (Buda do Lair) assinou nesta quinta-feira (23) o contrato de um empréstimo de R$ 5 milhões do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). O recurso será utilizado em obras de pavimentação e saneamento em Rio Negro.

O recurso é voltado ao setor público com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados. O prefeito assinou o contrato na sede da Caixa Econômica Federal, em Campo Grande, e destacou a importância do programa para o desenvolvimento do município.

“Esta é a primeira vez que conseguimos contratar um empréstimo deste porte que será pago 100% com recursos próprios do município. Isso só foi possível com uma boa gestão da receita, mantendo as finanças em dia”, ressaltou o prefeito Buda do Lair.

O empréstimo através do Finisa foi aprovado pela Câmara Municipal em 2022. Os R$ 5 milhões serão aplicados em obras de pavimentação e drenagem. A expectativa é que as obras iniciem ainda este ano, após a contratação da empresa por meio de licitação.

