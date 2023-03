Governador reafirma compromisso com parlamentares

O governador Eduardo Riedel, participou na última quinta-feira (23), do evento organizado pela UCVMS (União das Câmaras de vereadores do Mato Grosso do Sul), com vereadores dos 79 municípios e salientou a importância da gestão municipalista.

“Nesses encontros são abordados temas relevantes e voltados para a conquista da excelência na prestação de serviços à sociedade”, afirmou o presidente da UCVMS, o vereador Jeovani Vieira. Ele agradeceu ao governador por prestigiar o evento na Capital.

Durante o encontro haverá palestras técnicas voltadas a aprimorar os conhecimentos daqueles que trabalham no Legislativo municipal e assim fortalecer as Câmaras Municipais, tendo a parceria do Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual.

Além do governador, participaram da abertura o presidente do Tribunal de Contas, Jerson Domingos, o vice-governador Barbosinha, o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto e as demais autoridades. O seminário termina nesta sexta-feira (24).

