Prefeitura de Nova Andradina amplia contrato de informática para R$ 9,3 milhões após aditivo

A Prefeitura de Nova Andradina oficializou um aditivo de R$ 1.440.664,42 no contrato firmado com a empresa S.H. Informática Ltda., elevando o valor global para R$ 9.384.883,32. O acréscimo representa um aumento de 18,13% no montante inicialmente contratado.

O termo aditivo foi publicado no Diário Oficial do Estado e prevê ampliação quantitativa dos serviços, com o objetivo de atender à crescente demanda por suporte tecnológico e sistemas informatizados em diferentes secretarias municipais.

Entre as pastas contempladas, a Secretaria Municipal de Educação receberá o maior incremento, com mais de R$ 404 mil adicionados ao contrato. Na sequência, a Secretaria de Saúde contará com um reforço superior a R$ 321 mil para serviços na área de tecnologia da informação.

Segundo a administração municipal, o reajuste visa garantir a continuidade e a ampliação dos serviços digitais, considerados essenciais para o funcionamento da máquina pública e para o atendimento à população.

O documento foi assinado pelos secretários responsáveis pelas pastas envolvidas e pelo representante da empresa contratada, Eder Rodrigues Ferreira.

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