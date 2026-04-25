Brasileirão abre 13ª rodada com confrontos decisivos neste sábado

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A tem início neste sábado (25) com quatro partidas que prometem movimentar tanto a parte de cima quanto a zona de rebaixamento da tabela. Os jogos começam a partir das 17h30 (horário de MS) e serão disputados em diferentes regiões do país.

Disputa por G4 e recuperação

No primeiro duelo do dia, o Esporte Clube Bahia recebe o Santos Futebol Clube na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O time baiano ocupa a quinta colocação, com 20 pontos, mesma pontuação do São Paulo Futebol Clube, quarto colocado, e tenta entrar no G4, apesar de uma sequência recente negativa. Já o Santos aparece em 15º lugar e busca se afastar da zona de rebaixamento.

No mesmo horário, o Botafogo de Futebol e Regatas enfrenta o Sport Club Internacional no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Em nono lugar, com 16 pontos, o Botafogo vive boa fase, enquanto o Internacional, 14º com 13 pontos, tenta ganhar regularidade na competição.

Confronto direto na parte de baixo

Também às 17h30, o Clube do Remo encara o Cruzeiro Esporte Clube no Estádio Baenão, em Belém (PA). O confronto é direto na luta contra o rebaixamento. O Remo é o vice-lanterna, com oito pontos, enquanto o Cruzeiro, com 13, aparece em 16º lugar, tentando se manter fora do Z4.

Encerramento em Campinas

Fechando os jogos deste sábado, o São Paulo Futebol Clube enfrenta o Mirassol Futebol Clube às 20h, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Morumbis passa por manutenção no gramado após a realização de shows.

O São Paulo, quarto colocado com 20 pontos, chega pressionado por resultados recentes irregulares. Já o Mirassol, em 18º lugar com nove pontos, tenta reagir após uma sequência negativa e sair da zona de rebaixamento.

Os confrontos deste sábado marcam o início de mais uma rodada decisiva do Brasileirão, com impacto direto nas ambições das equipes na competição.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram