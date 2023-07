Festa junina de Jateí começa com fogueira de 65 metros

Tradicional festa em Jateí terá shows com o cantor Daniel, Israel e Rodolffo e Leonardo, de hoje a domingo

46ª Festa da Fogueira!

Uma das festas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul começa hoje (30), em Jateí – distante a 268 quilômetros de Campo Grande, é a 46ª Festa da Fogueira, que acontecerá no Parque da Fogueira, a partir das 19h. O evento comemora o dia de São Pedro, padroeiro da cidade e lembrado pela igreja católica em 29 de junho, por isso virou tradição entre os sul-mato-grossenses, com a realização da cavalgada e queima da fogueira, no dia 1º. Grandes artistas nacionais, como Daniel, Israel e Rodolffo e Leonardo se apresentarão no evento. A programação ainda tem DJs conhecidos também nacionalmente, são eles: DJ Kevin, Chris no Beat e Marquinhos Espinosa. De hoje (30) até domingo (2), também terão muitas barracas e rodeio de touros a partir das 20h30, para garantir a diversão de todo o público.

Realizada pela prefeitura municipal, a festa deve superar o público do ano passado, quando recebeu em torno de 150 mil pessoas, segundo o prefeito Eraldo Jorge. “Tenho certeza que São Pedro vai nos abençoar e nós teremos três dias muito bons, com um clima interessante, para que possamos realizar essa festa. Esperamos superar o público do ano passado, pois foi o maior público da história da festa da fogueira aqui em Jateí, em que passaram por volta de 150 mil pessoas durante os três dias. Esperamos que esse ano, pelas atrações que estarão aqui, nós possamos superar o público do ano passado.”

Com pouco mais de quatro mil habitantes, a cidade aposta na tradição de queima da fogueira com show pirotécnico, que este ano terá mais de 60 metros e inclusive está no livro dos recordes mundiais (Guinnes Book) desde 2002. A fogueira será acesa amanhã (1º), à meia-noite e o prefeito reforça os cuidados redobrados para este momento.

“Os cuidados são os maiores possíveis, o local onde é realizada a queima da fogueira é isolado, um lugar onde já realizamos festas há muitos anos e não tem problema nenhum quanto a isso. Teremos a participação do Corpo de Bombeiros que estará nos assessorando. Aqueles que vierem a Jateí podem ter certeza de que terão a máxima tranquilidade para participar desta festa conosco. A fogueira terá acima de 60 metros, esperamos que ela tenha entre 63 e 65 metros, e já está pronta para quiemar no dia 1° de julho”, afirma.

Eraldo ainda assegurou que a fogueira de Jateí é a maior do país. “Sem sombra de dúvidas, a fogueira que está edificada aqui no nosso Parque da Fogueira e será queimada este ano, com certeza é a maior do Brasil.”

Shows

Conhecida tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Brasil, a Festa da Fogueira recebeu Michel Teló, Marcos e Belutti e Luan Santana no ano passado. Este ano, a primeira atração é o cantor Daniel, que está celebrando 40 anos de carreira e revelou, ao jornal O Estado, o que espera para o show de hoje (30), em Jateí. “A expectativa é sempre muito boa! Trazer o repertório de uma turnê tão especial a uma festa importantíssima do Mato Grosso do Sul é um enorme prazer e motivo de muito orgulho. Praticamente todo o Estado faz parte da minha carreira e estou muito lisonjeado em poder retornar em um evento que reúne tantas pessoas para uma apresentação com um significado enorme para mim.”

O cantor destacou o carinho que recebe do público sulmato-grossense. “Sempre muito amoroso e carinhoso. Recebo muitas mensagens de fãs do país inteiro, mas o que não falta são pessoas do Mato Grosso do Sul. Temos uma proximidade muito grande com o povo da região e trago todos dentro do meu coração. Sempre fiz shows impressionantes por todo o Estado. As pessoas cantam e se divertem de verdade. É muito bom ver o sorriso e receber o carinho de todos, lá de cima do palco ou no trajeto, entre uma cidade e outra.”

Recentemente, Daniel esteve em Campo Grande, realizando um show com jantar romântico no Dia dos Namorados, e disse, à reportagem, que a apresentação foi memorável. “Foi sucesso absoluto! Foi um show maravilhoso, de verdade! Já fizemos tantas apresentações na cidade, mas essa, realmente, vai ficar na minha memória por tantas emoções. Assim que saímos do palco, ficamos nos perguntando sobre toda a energia e vibração que estava rolando naquele momento. Tem sido assim em diversas cidades, mas teve algo diferente naquela noite.”

Circulando por todo o Brasil com a turnê “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”, ele conta como estão as apresentações, que homenageiam João Paulo, com quem formava uma dupla de sucesso nos anos 90.

“Venho dizendo que este é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivi ao lado do meu saudoso João Paulo, hoje eu não estaria diante do público. Tenho vivido momentos incríveis e sou extremamente grato pelo poder que a nossa música tem proporcionado. Tudo se deve a essa parceria, ao lado do meu irmão e parceiro. É muito bom, principalmente, saber que fizemos algo que ficou registrado há um bom tempo, hoje ultrapassa gerações. Os shows têm atraído famílias inteiras. Há uma nostalgia e uma comoção muito grande. A gente canta, se diverte e se emociona juntos. É um show extremamente marcante, com um repertório recheado de clássicos. É mágico!”

Amanhã (1º) é a vez da dupla Israel e Rodolffo subir ao palco do Parque da Fogueira, que garantiu cantar muita música de qualidade por lá. “A expectativa é a melhor possível. Estamos preparando um show maravilhoso, assim como o evento merece. O público do MS nos faz sentir em casa. Sempre fomos muito bem recebidos por aqui e ter esse calor do público faz muita diferença para nós. Ver todo mundo cantando e vibrando com nosso show é maravilhoso. Podem esperar muita música boa, hit atrás de hit e um show inesquecível. Nossos grandes sucessos estão no repertório como ‘Bombonzinho’, ‘Seu Brilho Sumiu’, ‘Batom de Cereja’, ‘Nem Namorado e Nem Ficante’, ‘Marca Evidente’, entre muitos outros”, disse, à reportagem.

“Esperamos todos vocês para curtir conosco esse show incrível no próximo sábado, aí em Jateí. Let’s Boraaa, meu povo!”, finalizou.

Confira a programação completa da 46ª Festa da Fogueira de Jateí

30/6 (sexta-feira)

19h: Abertura das Barracas

20h30: Abertura do Rodeio

23h30: Show com Daniel

1h: Show com DJ Kevin

1º/7 (sábado)

11h: Cavalgada da Fogueira

19h: Abertura das Barracas

20h: Rodeio

0h: Queima da fogueira com show pirotécnico

0h30: Show com Israel e Rodolffo

2h: Show com DJ Chris no Beat

2/7 (domingo)

19h: Abertura das Barracas

20h: Final do Rodeio

23h: Show com Leonardo

0h30: Show com DJ Marquinhos Espinosa

