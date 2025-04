Prefeitura de Campo Grande intensifica ações preventivas após novo temporal e mantém alerta para risco de alagamentos

Com chuvas intensas e alerta laranja em vigor, prefeita Adriane Lopes coordena plano emergencial para mitigar danos e proteger a população

Com o solo ainda encharcado pelas fortes chuvas que atingiram Campo Grande nesta quinta-feira (25), a Prefeitura Municipal intensificou as ações de prevenção e resposta a alagamentos. A prefeita Adriane Lopes se reuniu com representantes da Defesa Civil, Sisep, Guarda Civil Metropolitana, Agetran e Ouvidoria na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para alinhar medidas emergenciais, diante da previsão de mais chuvas até o início da próxima semana e do alerta laranja emitido pela Defesa Civil até sábado (26).

Durante a reunião, foi criada uma sala de situação sob coordenação direta da prefeita, com o objetivo de monitorar em tempo real os principais pontos críticos da cidade e agir com rapidez sempre que necessário. O foco é avançar no Plano de Contingência — em elaboração pela primeira vez na capital —, que reúne estratégias das secretarias municipais para garantir segurança à população em períodos de chuva intensa.

“Nosso papel é proteger a população e, por isso, estamos atuando de forma integrada, com todas as secretarias mobilizadas, acompanhando os pontos de risco e colocando equipes nas ruas para agir com rapidez sempre que necessário. Sabemos que esse é um período crítico, com solo encharcado e possibilidade de novos alagamentos, então cada decisão que tomamos agora pode evitar problemas maiores. A população pode ter a certeza de que estamos atentos, trabalhando dia e noite para enfrentar esse momento com planejamento, presença e responsabilidade”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Entre as regiões sob atenção especial estão a Chácara dos Poderes e a Avenida Ernesto Geisel, que registraram danos significativos com a última tempestade. Na Geisel, em frente ao Hospital Alfredo Abrão e ao Centro de Belas Artes, desabou parte da estrutura de contenção do Córrego Segredo, que já está sendo recomposta pelas equipes da Sisep. Na Rua da Divisão, outro ponto crítico, prossegue a obra de contenção da erosão que comprometeu a tubulação da via. Já na Avenida Filinto Müller, seguem os reparos na calçada e no aterro afetados pelo temporal de março.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o volume de chuva registrado na quinta-feira chegou a 88 milímetros. A cidade contabilizou ainda 328 ocorrências relacionadas a quedas de galhos e árvores em diferentes bairros. No Vida Nova, cerca de 10 árvores caíram, e o trabalho de remoção segue intenso em locais como a Rua Pindaré, Rua José Carlos Medina, Rua Marques de Herval e proximidades da USF Jockey Clube.

A região do Alto do São Francisco também foi bastante afetada, especialmente a Rua Três Marias, que ficou tomada por galhos e terra. Na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel, a Defesa Civil realizou a limpeza do canal do Córrego Segredo, que costuma acumular troncos e resíduos após temporais.

As equipes da Sisep permanecem em campo com pelo menos 25 frentes de trabalho espalhadas pela cidade. A prefeita Adriane, o coordenador da Defesa Civil, Eneas Netto, e o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, realizaram vistorias nos locais mais afetados ainda na noite de quinta-feira. Na região da Chácara dos Poderes, a estrada SE-1 teve que ser interditada. O acesso agora é feito por rotas alternativas, como as estradas NE-1, EW-2, NS-5 e EW-7, que estão sinalizadas.

“Estamos atuando de forma preventiva e estratégica, com base no mapeamento dos pontos mais críticos da cidade. O Plano de Contingência, que está sendo elaborado pela primeira vez em Campo Grande, facilita a tomada de decisão rápida e integrada, com todas as equipes em constante comunicação. A orientação é manter o monitoramento 24 horas por dia, principalmente nas regiões com maior risco de alagamentos e deslizamentos, e garantir que qualquer ocorrência seja atendida com agilidade. É fundamental também que a população acione os canais oficiais e evite áreas de risco durante os períodos de chuva intensa”, reforçou Eneas Netto.

A Prefeitura recomenda que qualquer ocorrência seja comunicada pelos canais oficiais: o telefone 199 da Defesa Civil e a Central de Atendimento 156. As ações emergenciais seguem em andamento e novas medidas podem ser adotadas conforme o comportamento do tempo nos próximos dias.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram