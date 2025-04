Fumacê passa por dez bairros da Capital nesta sexta para combater mosquito da dengue

Serviço de pulverização acontece no fim da tarde e início da noite; moradores devem colaborar deixando portas e janelas abertas

Nesta sexta-feira (25), a circulação do fumacê vai reforçar o combate ao Aedes aegypti em dez bairros de Campo Grande. A aplicação do inseticida acontece entre 16h e 22h, alcançando áreas como Cabreúva, Vila Planalto, Dr. Albuquerque, São Francisco, Vila Nasser, Santo Antônio, Jardim Panamá, Taquarussu, Amambaí e Jardim TV Morena.

Durante a ação, os veículos responsáveis pela pulverização percorrem ruas específicas de cada região. Para que o produto tenha o efeito esperado, a população é orientada a manter portas e janelas abertas, facilitando a entrada do inseticida nos imóveis e aumentando a eliminação dos mosquitos adultos, especialmente das fêmeas, que transmitem doenças como dengue, zika e chikungunya.

O serviço depende das condições climáticas para ser realizado. Em caso de chuva, ventos fortes ou formação de neblina, a atividade pode ser suspensa, já que o clima interfere na eficácia da dispersão do veneno.

