Homem que morreu perto de escadaria do Porto Geral de Corumbá estava disparando tiros para o alto

Indivíduo foi morto por outro suspeito ao invés de grupo de jovens como foi apontado anteriormente

Nesta sexta-feira (25), a polícia concluiu nas investigações que o homem de 19 anos que morreu próximo a escadaria do Porto Geral estaria efetuando disparos para o alto na cide de Corumbá. O homem foi morto com tiro por outro suspeito após ter fetio disparo e ameaça.

Após investigações e da identificação de testemunhas, a polícia confirmou que o crime aconteceu após o homem ter se dirigido ao local após sair de uma festa denominada “Rolex”, que acontecia na cidade. O indivíduo estava possivelmente em estado de embriaguez e portando uma arma de fogo e passou a intimidar pessoas que se encontravam no local, inclusive realizando disparos para o alto.

Pessoas teriam conseguido desarmar e retirar as munições do revólver. Contudo, acreditando que a situação havia sido contornada, decidiram devolver a arma ao indivíduo. Pouco tempo depois, o homem retornou ao local e retomou as ameaças,dispersando as pessoas que tinham desermado ele anteriormente.

Momentos mais tarde, os mesmos municípes que haviam deixado o local retornaram ao Porto Geral para buscar uma sandália esquecida. Ao se depararem novamente com o homem, ele teria efetuado novo disparo de arma de fogo, ocasião em que um dos indivíduos reagiu, atirando contra ele de volta que foi atingido e veio a óbito pouco tempo depois.

O crime foi noticiado anteriormente pela polícia que teria sido cometido por jovens que estavam no local, mas foi um indivíduo que efetuou o disparos que não conhecia a vítima e não fazia parte do grupo anteriormente mencionado.

O homem, de 31 anos, se apresentou na delegacia, acompanhado de advogado, foi interrogado e entregou a arma utilizada na ação. Ele alegou legítima defesa, sustentando que a vítima havia atirado em sua direção no momento em que retornavam para buscar o objeto perdido.

Segundo a polícia, o inquérito será finalizado e encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.

