Audiência pública debate ações de preservação ambiental

Com objetivo de debater ações de preservação ambiental a prefeitura de Campo Grande promove no dia 9 de agosto uma audiência pública em parceria da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano). Na ocasião será discutido a PMMA (Política Municipal de Meio Ambiente) e a instituição do Sima (Sistema Municipal Integrado de Meio Ambiente).

Natalia Aguiar, gerente de Políticas Ambientais Integradas da Planurb afirma que “A instituição da Política Municipal de Meio Ambiente orientará e consolidará a gestão ambiental de Campo Grande na área urbana e rural, com foco na preservação, uso racional, a recuperação e conservação da qualidade ambiental propícia à vida e à dignidade humana e assegurará as condições necessárias ao desenvolvimento socioeconômico ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras”.

O debate sobre o PMMA e o Sima da abertura para novos projetos relacionados a preservação e conservação tanto da área urbana quanto da região rural de todo o Mato Grosso do Sul. Projetos com incetivo a restauração de ambiental e controle de proteção animal também é de extrema importância em uma estado que possui riqueza na biodiversidade.

Serviço:

A data para o debate está agendado para a terça-feira (09) as 18h e será no Teatro do Paço Municipal “José Octávio Guizzo” – localizado na Av. Afonso Pena, 3297 – Centro.

