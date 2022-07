Após deixar namorada em casa, rapaz é esfaqueado por desconhecido em Corumbá

Rapaz de 24 anos foi esfaqueado na madrugada de hoje (19), por um desconhecido, no bairro Guatós, na parte alta de Corumbá, município localizado a 426 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações policiais, a vítima foi surpreendida pelo criminoso, quando deixava a namorada na casa dela.

Conforme divulgado pelo Diário Corumbaense, a vítima foi atingida no tórax e na boca. Aos policiais, o rapaz disse desconhecer o autor das facadas.

Ele foi socorrido por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros. O rapaz esfaqueado foi encaminhado logo após para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde se encontra em observação.

O suspeito até o momento não foi localizado.

