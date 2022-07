Aproximadamente 38% do valor da cesta básica é de impostos, diz sindicato

O valor da cesta básica em Campo Grande está em R$ 702,65. De acordo com o Observatório Econômico do Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS) caso retirassem os impostos, o valor seria de R$ 440, o que representa 38% do valor.

“A cesta está R$ 700, deste valor, R$ 260 representa impostos, então se tivéssemos o imposto, essa cesta poderia estar sendo vendida hoje por R$ 440. Isso teria um impacto muito grande na mesa da nossa população, e seria possível se houvesse a isenção tributária de todos os produtos que envolvem a cesta básica. É claro que os tributos reduzidos seriam federais e estaduais, e não apenas o ICMS”, explicou.

De acordo com sindicato, o melhor caminho seria a redução de até 10% da carga tributária no setor. Em Mato Grosso do Sul caso ocorresse essa diminuição, poderia representar menos de 0,05% de todas as receitas do Estado.