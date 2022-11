Prefeitos do MS participam de comissões do Forúm Bioceânico

Prefeitos do Mato Grosso do Sul estão no Chile para participação do oficial do Fórum Internacional do Corredor Bioceânico que acontece hoje (23), às 18h com a reunião plenária dos governadores dos quatro países e demais autoridades e apresentação de estudos sobre a viabilidade do projeto de integração, incluindo um trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Brasil. O representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, José Carlos Parkison, falará no evento por videoconferência.

Diversos prefeitos do Estado estão participando de forma ativa e inscritos em todas as comissões que formam o grupo de trabalho do fórum.

Os prefeitos de Bonito, Josmail Rodrigues, e de Porto Murtinho, Nelson Cintra, estão inscritos na comissão de Turismo; Clediane Areco Matzenbacher, de Jardim, na de Infraestrutura, Transporte e Logística; Enelto Ramos da Silva, de Sonora, em Indústria e Comércio; Jean Sérgio Fogaça, de Douradina, e Marcos Benedetti, de Vicentina, estão na comissão de Assuntos Fronteiriços.

Na manhã de ontem (22), deram início aos trabalhos prévios antes do início oficial e neste primeiro encontro o embaixador do Brasil no Chile, Paulo Pacheco, e os representantes do Paraguai e Argentina fizeram menção de destaque a presença da delegação de prefeitos de Mato Grosso do Sul ao Fórum Internacional da Rota Bioceânica, que está sendo realizado em Antofagasta, litoral chileno do Pacífico. Reunião das comissões temáticas foi realizada nesta terça-feira, preparando a pauta de trabalho para o fórum.

Presentes ao primeiro dia das reuniões das comissões técnicas, Marcelo Brito, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil; o governador de Antofagasta, Ricardo Diaz; o prefeito de Nioaque e presidente da Assomasul, Valdir do Couto Jr, integrado a delegação de Mato Grosso do Sul ao fórum; e o prefeito de Iquique (Chile), Maurício Soria.

