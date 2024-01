Prefeitos de Angélica e Bonito se filiam no PSDB, no próximo sábado

No próximo sábado (30), acontecerão duas cerimônias de filiação ao PSDB dos prefeitos de Angélica, distante 261 KM de Campo Grande e Bonito, distante 265 KM da capital sul-mato-grossense.

Edisson Cassuci, chefe do Executivo de Angélica, foi eleito pelo PDT em maio de 2022mem eleição suplementar. Josmail Rodrigues, eleito prefeito de Bonito, em 2020, pelo PSB, com 35,7% dos votos válidos. Com a vinda das duas lideranças municipais, o ninho dos Tucanos alcançará 49 prefeituras de Mato Grosso do Sul.

“Mais duas lideranças importantes estão vindo para o nosso ninho. E ter os prefeitos Josmail e Edinho conosco, nos orgulha bastante”, afirma o presidente estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

A primeira cerimônia de filiação acontecerá em Bonito, às 10h, no Clube do Laço Nabileque. No período da tarde, será realizada a cerimônia de filiação em Angélica, às 16h, na Câmara Municipal do município.

Com as filiações, o PSDB de Mato Grosso do Sul além das 49 prefeituras, permanece com 16 vice-prefeitos, 243 vereadores, 6 deputados estaduais, 3 federais e o governador Eduardo Riedel.

Com informações da ASCOM.

