Cresce número de prefeitos que aderem ao PSDB

No próximo dia 30 de setembro, às 10h, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, ingressa no PSDB. A cerimônia de filiação está programada para acontecer no Clube do Laço Nabileque, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul.

A mudança partidária de Josmail Rodrigues representa um reforço significativo para o PSDB no Estado, que tem buscado ampliar sua representação política nas diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Com a adesão do prefeito de Bonito, o partido agora contará com 48 prefeitos à frente de municípios do Estado, consolidando sua presença e fortalecendo-se para as próximas eleições municipais.

Enquanto Josmail Rodrigues se une às fileiras tucanas, o PSB, sob o comando do ex-deputado estadual Paulo Duarte, terá como reflexo a diminuição do número de representantes do partido. Josmail era o único prefeito da legenda, no Estado.

O PSDB tem se antecipado ao processo eleitoral, buscando consolidar sua presença em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. No último sábado, o partido realizou a solenidade de posse do deputado federal Beto Pereira como presidente do diretório municipal de Campo Grande. Beto Pereira, que é pré-candidato à prefeitura da Capital, fortalece ainda mais o PSDB em sua busca pelo comando da maior cidade do Estado nas eleições do próximo ano, concorrendo pelo ninho tucano.

A filiação de Josmail Rodrigues ao PSDB e a movimentação do partido visam fortalecer sua posição no cenário político de Mato Grosso do Sul e consolidar sua influência nas eleições municipais, que se aproximam.

Mais recentemente, cogita- -se a migração de outro prefeito ao ninho. O chefe do Executivo de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, já está de malas prontas para mudar de partido, deixando o PP, de Tereza Cristina. Existe ainda especulações de que os prefeitos de Antônio João, Marcio Pé (sem partido) e de Angélica, Edison Cassuci (PDT) também devem pousar entre os tucanos, fazendo com que a sigla chegue a 51 prefeitos.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

