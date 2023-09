Dia D de vacinação antirrábica acontece nesse sábado em Três Lagoas

Campanha terá 30 pontos de vacinação espalhados pela cidade

Neste sábado (30 de setembro), acontece o “Dia D da Campanha Antirrábica” promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 30 pontos do Município.

A campanha é uma oportunidade para você que ainda não vacinou seu cão ou gato com a vacina antirrábica, que será disponibilizada de forma gratuita para animais a partir dos 3 meses de idade.

Para imunizar o seu pet, basta ir a um dos postos de vacinação portando a carteirinha de vacinação dele ou se não tiver, no local mesmo receberá uma nova já com a anotação da vacinação antirrábica para controle do tutor das próximas vacinações.

