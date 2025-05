Prefeito Rodrigo Sacuno assegura uso integral do Fundeb na valorização dos professores

Em mais um gesto de diálogo e respeito com os servidores públicos, o prefeito de Naviraí, Rodrigo Sacuno, participou da Assembleia Geral realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SIMTED) nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025. O encontro teve como pauta central a proposta de reajuste salarial para os servidores da Educação da rede municipal, encaminhada pelo Executivo. A presença do prefeito, acompanhada de toda a equipe técnica da administração, reforçou o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a construção coletiva de avanços para a Educação. Estiveram presentes na reunião o gerente-geral executivo Fauze Walid Selem, os gerentes André Santana Vieira (Educação), Luís Henrique de Almeida Bruno (Administração), e Astolfo Carlos Mendes (Finanças), além da presidente do SIMTED, Maria do Carmo Pato Cunha, e demais membros da comissão sindical. Durante a assembleia, os trabalhadores aprovaram, por maioria, a proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura para o ano de 2025, que inclui: •Reajuste de 4,83% para servidores administrativos; •Reajuste de 6,27% para professores; •Aumento de 18,18% no vale alimentação, que passa de R$ 550 para R$ 650.

Para o prefeito Rodrigo Sacuno, a aprovação demonstra que o caminho do diálogo construtivo gera resultados. “Nossa gestão é pautada pelo compromisso com a valorização dos servidores. É importante destacar que 100% dos recursos do Fundeb destinados à remuneração do magistério serão aplicados nos salários dos professores, com exceção de uma pequena parcela utilizada no transporte escolar. Estamos respeitando a lei e, acima de tudo, respeitando o servidor”, afirmou. A presidente do SIMTED, Maria Pato, elogiou a abertura ao diálogo por parte do Executivo. Embora tenha ressaltado que algumas reivindicações ainda não foram contempladas, reconheceu que a proposta representa um avanço significativo para a categoria, e reforçou a importância da continuidade nas negociações por melhores condições de trabalho.

O gerente de Educação, André Santana, destacou os desafios enfrentados pela pasta, especialmente diante de afastamentos médicos e das limitações legais para novas contratações. Segundo ele, a administração já estuda o envio de um projeto de lei para ampliar o número de vagas e também avalia terceirizações pontuais para garantir o pleno funcionamento das escolas. Outro ponto importante reforçado durante o encontro foi o compromisso da gestão com a implantação do plano de carreira para os servidores administrativos, uma reivindicação antiga da categoria. Além disso, foram discutidas medidas para revisar legislações que têm causado ações judiciais, como casos de férias não pagas corretamente, o que tem gerado impactos financeiros ao município. A assembleia foi encerrada com o prefeito reafirmando que toda mudança legal será debatida previamente com os representantes da categoria, reiterando a postura de transparência, respeito e construção democrática da sua gestão. Com equilíbrio fiscal, diálogo permanente e decisões pautadas na legalidade e valorização profissional, a gestão Rodrigo Sacuno segue firme no propósito de construir uma Educação Pública de qualidade e sustentável em Naviraí.



