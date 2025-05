Foragido é preso ao tentar esconder arma durante abordagem da PM em Dourados

Na noite desta quinta-feira (8), um homem de 43 anos foi preso após tentar esconder uma arma de fogo durante uma abordagem da Polícia Militar. O caso aconteceu no bairro Harrison Figueiredo, em Dourados, cidade que fica a 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações preliminares, o caso ocorreu por volta das 20h50, quando a Polícia Militar realizava patrulhamento na região. Na rua Noé de Mello, os policiais avistaram um homem sentado no quintal de uma residência.

Ao notar a viatura policial, o homem jogou um objeto suspeito contra o muro, na tentativa de escondê-lo dos agentes. Os policiais, que observaram a ação, estranharam o comportamento e decidiram investigar, encontrando uma arma de fogo.

O autor, que posteriormente foi identificado como foragido da Justiça, foi questionado sobre o objeto. Ele afirmou que recebeu a arma como forma de pagamento por um serviço de pintura prestado, mas que a mantinha apenas para se proteger, alegando receber ameaças de morte com frequência.

O homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram