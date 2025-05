Funsat anuncia 1.846 vagas de trabalho nesta sexta-feira (09)

A indicação da Funsat (Fundação Social do Trabalho), para a intermediação da sua Agência de Empregos é de 1.846 vagas disponíveis. Recrutamento anunciado, nesta sexta-feira (9), por 192 empresas de Campo Grande, para a seleção em 156 profissões diferentes.

Relação que compreende buscas por almoxarife (1 posto), analista administrativo (1 posto), assistente de vendas (9 postos), atendente de padaria (19 postos), auxiliar administrativo (32 postos), auxiliar de Enfermagem (2 postos), churrasqueiro (1 posto), eletricista (2 postos), frentista (6 postos), operador de caixa (222 postos), operador de Telemarketing Ativo (11 postos), e ainda 15 vagas para pedreiros.

Entre as 1.378 oportunidades de “perfil aberto”, a Fundação aponta sete destaques na data. Captações que não exigem experiência prévia em 66 atividades, entre elas, as de açougueiro, com 15 postos, alimentador de linha de produção, 16 postos, jardineiro, 3 postos, repositor em supermercados, 235 postos, servente de pedreiro, 3 postos, técnico de Sistema de Automação Industrial, um posto, além de quatro vagas para vendedor interno.

Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são 16 anúncios: assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), repositor em supermercados (5), vendedor interno (1).

