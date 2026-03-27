Prefeito desiste de candidatura e mantém comando da prefeitura de Ivinhema

Legenda: A escolha envolve obra de mais de R$ 60 milhões e crise com a vice

Cotado para disputar as eleições de 2026 como vice-governador, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), recuou e decidiu permanecer no cargo até o fim do mandato. A mudança de plano ocorre em meio a tensões com a vice-prefeita, Angela Casarotti (PP), que assumiria a prefeitura em caso de renúncia.

Ferro havia recebido convite do Partido Novo para compor como vice uma chapa encabeçada por João Henrique Catan, mas desistiu da disputa. Segundo ele, a decisão também leva em conta a condução de uma licitação milionária no município.

“A gente sabe que quando a gente sai, o vice assume, e já ouvimos dizer nos bastidores que toda a nossa equipe seria substituída. Pessoas qualificadas; pessoas responsáveis; e pessoas que dedicam a sua vida no desenvolvimento de Ivinhema”, afirmou em vídeo nas redes sociais.

O prefeito citou ainda a responsabilidade sobre uma licitação superior a R$ 60 milhões, voltada a obras de asfaltamento em bairros e no distrito de Amandina, como fator determinante para continuar no cargo. Ele indicou, porém, que mantém planos políticos futuros. “Em outra ocasião, em 2030, irei sim disputar um outro cargo”, disse.

Em episódios anteriores, o prefeito criticou publicamente a atuação da vice, afirmando que não caminha mais politicamente com ela e reforçando divergências dentro da gestão municipal.