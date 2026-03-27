Concurso da ALEMS: Gerson reforça regras e orienta candidatos em coletiva antes das provas

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP), detalhou nessa quinta-feira (26), durante coletiva de imprensa, a organização do II Concurso Público da ALEMS e reforçou orientações importantes aos candidatos que farão as provas neste domingo (29).

São mais de 21 mil inscritos esperados para o certame, que oferece 80 vagas imediatas. A aplicação das provas seguirá rigorosamente os horários estabelecidos, respeitando o fuso do Estado.

“Os portões têm a mesma sistemática de todos os concursos, com hora de chegada e de fechamento no horário local. Então não terá o jeitinho brasileiro dos minutos a mais não. Fiquem atentos: abrem às 8h e fecham às 8h30. No período da tarde, abrem às 14h e fecham às 14h30. Os locais já estão devidamente divulgados, cheguem antes”, alertou o presidente.

Os candidatos podem consultar os locais de prova no site da FCC (Fundação Carlos Chagas), organizadora do concurso, onde também estão disponíveis informações sobre a concorrência por vaga. Em comparação com o último concurso da Casa, realizado em 2016, houve aumento de 18,8% no número de inscritos.

Gerson Claro também destacou o compromisso da atual gestão com a valorização do servidor público e desejou boa sorte aos participantes. Segundo ele, o objetivo é garantir um ambiente de trabalho qualificado e comprometido com o interesse público.

“Temos várias etapas até a homologação do concurso em 5 de agosto e vamos trabalhar para dar a posse o quanto antes. Desejo boa prova a todos. Muitas vezes as pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa, então queremos que a Assembleia seja um ambiente agradável, acolhedor, voltado a servir o Estado na produção de leis e políticas públicas que melhorem a qualidade de vida”, afirmou.

A coletiva contou ainda com a presença da presidente da comissão organizadora, a secretária de Recursos Humanos, Marlene Figueira, que ressaltou o crescimento no número de inscritos, impulsionado pelos avanços na carreira dos servidores.

“O número de candidatos aumentou sensivelmente porque hoje temos um Estatuto do Servidor que garante carreira, fruto do diálogo entre a gestão e o sindicato”, pontuou.

Também participou a presidente do Sindicato dos Servidores da ALEMS (Sisalms), Evellyn Abelha, que destacou a importância do diálogo institucional para conquistas da categoria.

“Sou fruto do primeiro concurso e tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O diálogo é fundamental, porque o sindicato aponta as demandas e a gestão tem sensibilidade para avançar. O concurso foi uma dessas conquistas e, com a valorização da carreira, conseguimos atrair mais candidatos. Estamos ansiosos para receber os novos colegas”, afirmou.

A homologação do resultado final está prevista para o dia 5 de agosto.