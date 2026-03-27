Azambuja confirma possível vinda de Flávio Bolsonaro e reuniões com partidos aliados

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) confirmou a possibilidade de visita do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro a Mato Grosso do Sul nas próximas semanas, a expectativa é de que a agenda ocorra em abril, período em que acontece a Expogrande.

Em conversa com a reportagem do Jornal O Estado, Azambuja afirmou que a vinda ainda não está oficialmente confirmada, mas é tratada como provável. “É possível que ele venha, mas ainda não confirmou a data”, declarou. Segundo ele, caso a visita se concretize, estão previstas reuniões com lideranças e partidos aliados no Estado. “Quando ele vier, com certeza teremos algumas reuniões com os partidos aliados”, completou.

A possível agenda já movimenta os bastidores políticos locais. O deputado estadual Coronel David (PL) disse que há articulação em andamento para a vinda do candidato à presidência. “O Reinaldo está arrumando a agenda. Certamente ele vai ter uma reunião com o pessoal aqui. A gente vai tentar fazer uma reunião grande”, disse. Questionado sobre o formato, o parlamentar afirmou que ainda não há definição se o evento ocorrerá durante o dia ou à noite. “Vai ser uma grande festa, mas ainda preciso falar com o Reinaldo”, pontuou.

A Expogrande, um dos principais eventos do calendário Sul-mato-grossense, costuma reunir autoridades políticas e lideranças do agronegócio, o que reforça a expectativa de que o espaço seja utilizado para articulações e fortalecimento de alianças.

Nos bastidores, a eventual visita de Flávio Bolsonaro é vista como estratégica para ampliar o diálogo entre partidos e consolidar movimentos políticos no Estado.

Por Brunna Paula