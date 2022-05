Prefeito de Salto del Guaíra destaca investimentos e parcerias

O prefeito da cidade paraguaia de Salto Del Guaíra, Hector Moran, esteve presente no 1.º Fórum Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico, realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), e visitou a redação do jornal O ESTADO nesta sexta-feira (27).

O Fórum de interação dos municípios Brasil x Paraguai através da Rota Biocêanica atraiu o prefeito que criou a secretaria de Desenvolvimento econômico recentemente e pretende beneficiar o país gerando oportunidade de crescimento e atração de novas indústrias e novos parceiros.

Sua intenção é de trabalhar em conjunto com a lei do Mercosul que proporciona esta integração dentre os países, neste caso diretamente com o Mato Grosso do Sul.

O prefeito está há sete meses a frente da administração da cidade e contou sobre o pesado investimento em segurança. Guaíra sempre foi conhecida pelas ofertas e oportunidades de compras na cidade paraguaia e agora ele pretende fortalecer os pontos turísticos proporcionando novas atrações como praias artificiais, turismo de pesca dentre outras atrações, mas começando pela segurança do local.

Moran citou a possível parceria com a prefeitura da cidade de Jardim em proporcionar uma maior interação da comunidade paraguaia muito presente na cidade da região do Sudoeste junto a Salto de Guaíra em datas comemorativas como citou o dia da Virgem de Caacupê, em que poderiam fazer intercâmbios.

O prefeito participou do evento da assinatura do Convênio “Cooperação Comercial, Econômica e Produtiva entre Municípios do Norte do Chile, Norte da Argentina, Chaco Paraguaio e Mato Grosso do Sul, Brasil” e o convênio de “Cooperação Institucional para a Constituição de um Comitê de Promoção Turística entre Municípios do Norte do Chile, Norte da Argentina, Chaco Paraguaio e Mato Grosso do Sul, Brasil”, que receberam assinaturas de autoridades dos quatro países envolvidos.

Estas cooperações proporcionam a troca de informações sobre produção, resultados de estudos técnicos, firma o encontro permanente entre autoridades dos países, cooperações em projetos, planos de execução e seguimento, expressa o interesse em estudos para utilização do turismo ferroviário, visa estabelecer contatos comerciais, financiamentos multilaterais, entre outros.

O novo prefeito também destacou o investimento em segurança. “Estamos investindo em tecnologia facial para ter segurança no comércio com uso de tecnologia que permite reconhecimento facial, e um centro interligado com todas as instituições de segurança para que o turista esteja de fato seguro e atraia novos visitantes para as belezas e tradições locais”, explicou o gestor.

“Hoje queremos não ser apenas uma referência de compras, mas sim que os visitantes conheçam o potencial turístico e gastronômico de nossa cidade. Hoje o dólar é caro e temos muito o que oferecer”, destacou Moran.

O evento que atraiu gestores e autoridades dos países vizinhos foi proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa do MS, deputado Paulo Correa (PSDB), que aconteceu ontem (25) e hoje.