Com direito a show de luzes no Empire State, nova temporada de ‘Stranger Things’ estreou hoje

Para celebrar o lançamento da nova temporada de Stranger Things após quase três anos em hiatus, a Netflix, produtora da série, realizou um show de luzes no Empire State Building, um dos prédios mais famosos do mundo.

Lançada em 2016, a série de ficção científica se passa nos anos 80 em uma cidadezinha chamada Hawkins, onde três amigos saem a procura do integrante desaparecido do grupo, sem saber que por trás de seu desaparecimento havia mais coisas envolvidas. Considerada uma das maiores da década, a série é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias.

A 4ª temporada foi divida em duas partes, a primeira se tornando uma ótima programação para o ‘sextou’, teve estreia hoje (27), com 7 episódios de 1 hora cada, e a segunda parte irá estrear no dia 1° de junho, com o último episódio contento 2 horas de duração.

Segundo a atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a personagem “onze”, uma das protagonistas, a penúltima temporada da série promete “muitas respostas, muito choro e muita risada”.

Confira uma parte do show de luzes: