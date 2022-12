Prefeito de Ponta Porã deixa prefeitura para assumir a Secretaria de Obras

O prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo (PSDB), vai renunciar ao mandato de dois anos para assumir a Secretaria Obras e Infraestrutura, no governo de Eduardo Riedel (PSDB). A pasta será comandada pelo tucano, responsável pelo bom resultado a Riedel no segundo turno das eleições na região de fronteira.

Ao Jornal O Estado, Peluffo disse que não preferia comentar a possível nomeação até que ela fosse de fato confirmada pelo governador eleito. Segundo ele, Riedel é quem deve dizer quaisquer coisas relacionadas ao primeiro escalão.

O prefeito Helio Peluffo, tem uma das maiores aprovações de prefeito no Estado. Ele estava cotado a disputar eleição ao cargo de deputado estadual, mas preferiu recusar o convite. Peluffo foi reeleito a prefeito de Ponta Porã em 2020 com mais de 90% dos votos.

O que se sabe até o momento, que o prefeito teria combinado com Riedel de ficar no posto em Ponta Porã até dia 30 de dezembro, sendo nomeado para o cargo de secretário em janeiro de 2023.

O vice-prefeito Eduardo Campos é quem assumirá o cargo. Nesta terça-feira (13), Eduardo Riedel e o vice-governador eleito e coordenador da equipe de transição, Barbosinha, irão conceder coletiva de imprensa com anúncio de nomes de futuros secretários de Estado.

Possíveis nomes

Conforme já apurado e divulgado pelo Jornal O Estado, alguns nomes já são cogitados para assumirem o primeiro escalão. O deputado federal reeleito Beto Pereira pode ser nomeado como secretário de Assistência Social, com objetivo de ficar mais próximo a população e sair candidato a prefeito de Campo Grande em 2024. O deputado estadual eleito Pedro Caravina que já foi secretário-adjunto de Obras ao lado de Riedel, pode ser o secretário de Governo, e o deputada licenciado e atual secretário de Governo, Eduardo Rocha está cotado para ser chefe de Casa Civil.

Flávio César, deve ser o titular da Secretaria de Estado de Fazenda. Além disso, é especulado a permanência de Antônio Carlos Videira, na Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Quem é Helio Peluffo?

Hélio Peluffo Filho nasceu em Ponta Porã no dia 24 de abril de 1961. Formou-se em Arquitetura pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, em 1986. É casado com Vania e pai de Marcela, Hélio e Felipe.

Foi Secretário Municipal de Planejamento na administração do prefeito Aires Marques (1987 e 88), quando coordenou a execução do projeto CURA que resultou na pavimentação de dezenas de ruas de Ponta Porã.

Elegeu-se vereador para mandato de 1989 a 1992. Foi Secretário de Infraestrutura e de Meio Ambiente da administração Flávio Kayatt (2005-2012). Hélio Peluffo foi secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Maracaju de 2013 a 2016. Em 2016, elegendo-se prefeito municipal de Ponta Porã.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado.

