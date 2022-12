Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje a Lua segue no seu paraíso e dá aquela força para você lacrar, lucrar e brilhar, arianjo, arianja! Conquistas vão rolar, mas antes de sair comemorando, é bom saber que Saturno fica estressadinho no período da manhã e liga o alerta de treta. Reforce a paciência e faça a sua parte para evitar atritos com quem convive e trabalha. Ainda bem que essa vibe é temporária e logo tudo melhora. Seu bom humor, criatividade e disposição ficam no modo turbo, sinal de que vai se relacionar numa ótima com todos e terá um dia dos mais produtivos. Nos assuntos do coração, quem vai conduzir o lance e ditar as regras do romance é você. Com seu charme e carisma irresistíveis, vai deixar o crush caidinho aos seus pés.

Touro (de 21/4 a 20/5)



Seu lado caseiro e o apego à família vão falar mais alto nesta terça e a vontade de curtir seu canto e seu pessoal tende a aumentar. Se entrou uma graninha extra e você sonha em dar uma ajeitada na casa antes do Natal, vá em frente! Mexida na decoração ou até uma reforma conta com proteção astral. Mas terá que conciliar tudo com os interesses de trabalho e se organizar direitinho porque pode dar ruim se deixar os deveres em segundo plano, viu bebê? Ao longo do dia, Sol e Lua ativam o seu instinto para lidar com dinheiro e há boas chances de ampliar seus recursos. Sua sensualidade também fica mais forte e esquenta a relação com o love. Na paquera, você vai chamar atenção de quem deseja rapidinho.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Comunicação é a sua praia e hoje você vai dar um show de bola, geminiangel! A Lua eleva a sua capacidade de expressão, duplica sua simpatia e garante um dia cheio de estímulo para circular entre grupos diferentes, trocar experiências com colegas, conhecer gente nova e multiplicar as amizades. Também pode faturar com sua boa lábia e se destacar em serviços que exijam assertividade, raciocínio rápido e bom traquejo. Trabalhos com público, e-commerce e vendas em geral estarão em alta nesta terça. Seu papo esperto e envolvente também vai ajudar na conquista, ainda mais se está investindo num lance firme e quer fisgar de vez o crush. Manhã meio tensa com o mozão, mas depois tudo se ajeita e vocês voltam às boas.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Com a Lua seguindo no setor da bufunfa, será mais fácil equilibrar o orçamento e até guardar uma grana para bancar os presentes de Natal. Mas não espere que Pix milagrosos apareçam na sua conta: será preciso dar duro no serviço e fazer alguns sacrifícios para encher o bolso. Aproveite as vibes favoráveis que o Sol manda hoje para transformar sua força de trabalho em dinheiro vivo. Só abra o olhão com situações arriscadas e negociações que não domina – como diz o ditado, seguro morreu de velho. Na paixão, pode engatar paquera com colega, mas se tem um par, cuidado para não errar a mão na dose de ciúme. Um pouco até serve de estímulo no romance, mas se exagerar pode arranjar encrenca com o love, viu bebê?

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje o astral está do jeito os leodivos/leodivas gostam e você que faz parte do time não vai passar despercebida, minha consagrada! Terá pique e talento de sobra para realizar seus interesses e se destacar em tudo que fizer. No trabalho, esbanjará criatividade e liderança para gerenciar assuntos que dependem da sua iniciativa para dar certo. Você vai contagiar e inspirar as pessoas à sua volta, desde que não exagere nas críticas. A briga entre Lua e Saturno na parte da manhã instiga seu lado implicante e se vier à tona pode azedar alguns contatos e relacionamentos, inclusive com o mozão – eita, aí não, né? Em contrapartida, você tem tudo para arrasar na conquista e pode ganhar o crush no primeiro beijo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Para começar o dia sem maiores preocupações, a dica é ter calma na alma e se apoiar na prudência do seu signo, bebê! Faça as coisas com mais tranquilidade e ligue o radar para ter surpresas desagradáveis. A Lua treta com Saturno pela manhã e avisa que o trabalho e a saúde vão exigir uma atenção maior. Cuide-se com carinho e organize o serviço para não deixar nada atrasar, assim evita estresse e correria. Por outro lado, você vai contar com o auxílio de parentes e pessoas próximas para o que precisar e pode resolver assuntos chatinhos. No amor, o dia será de altos e baixos e talvez seja melhor dar tempo ao tempo. Não é hora de forçar a barra para definir o lance com o crush nem de fazer cobranças no romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

De acordo com as estrelas, suas finanças e amizades vão sair no lucro hoje, mas não são as únicas. Você também vai contar com criatividade, boas ideias e habilidade para atuar e sobressair em grupos e equipes. Somar forças com as pessoas certas será o melhor caminho para transformar seus sonhos em realidade, seja no trabalho ou em outras áreas da sua vida. Porém, obstáculos podem rondar alguns planos e contatos pela manhã: seja mais paciente e use sua diplomacia para não tretar com ninguém. No amor, há sinal de emoções intensas com crush da turma ou apresentado por amigos. Se o seu coração tem dono, pode correr para o abraço porque hoje não falta companheirismo, paixão e sintonia com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje você tem tudo para se destacar e ganhar mais visibilidade na carreira, meu docinho de abóbora! Mas primeiro terá que vencer umas bagacinhas, isso porque a Lua confronta Saturno e indica instabilidades, principalmente na vida familiar. Convém ter mais jogo de cintura e diminuir as críticas para não semear conflitos. Parentes mais velhos e obrigações domésticas podem afetar seu humor e sua disposição. Mas depois tudo melhora e sua terça será bem mais positiva, com chances de faturar uma grana extra, mostrar suas competências e fazer bonito junto à chefia. Com sua popularidade em alta, vai ser fácil atrair novos contatinhos e paqueras. A dois, clima de segurança emocional e cumplicidade com o xodó.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sol e Lua levantam sua energia nesta terça e prometem bons estímulos para se envolver com os assuntos de que mais gosta. Você vai contar com vitalidade na saúde e ótimo pique para agilizar os interesses de trabalho. Só não convém abraçar várias atividades ao mesmo tempo porque obstáculos podem tirar sua motivação e fazer com que deixe coisas inacabadas pelo caminho. Hoje as finanças pedem disciplina e controle nos gastos, portanto, pense nas despesas extras do final de ano e esconda o cartão para não cair em tentação. Por outro lado, reencontros devem proporcionar grandes alegrias nas relações pessoais e amorosas. Há sinal de novidades e surpresinhas que podem fazer o coração disparar e bater no compasso da paixão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Seu regente Saturno começa o dia de pá virada com a Lua e alerta que será preciso mais sabedoria e prudência para lidar com dinheiro, sobretudo na parte da manhã. Você pode e deve se valer da sua determinação e disciplina para administrar seus recursos, portanto, desconfie de lucros fáceis e não arrisque o que conquistou a duras penas. É hora de investir no que é liquido, certo e tem retorno garantido, bebê! Ao longo do dia, terá mais condições de afastar os desafios e vai contar com boa disposição no trabalho, mas mantenha a sua postura discreta e guarde sigilo sobre assuntos que só dizem respeito à você e seu mozão. Clima de forte atração na paquera – sua seducência pode impressionar o crush.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quer ter uma terça sussa e positiva, Aquário? Então vá devagar nas primeiras horas da manhã, pois Lua e Saturno espalham vibes tensas e podem provocar mal-entendidos ou discussões. Se pretende falar de algum assunto complicado no serviço ou com o mozão, convém ter cuidado. Mas as coisas melhoram depois e você vai se entrosar numa boa com quem convive e trabalha. Será mais fácil motivar e envolver as pessoas nos seus interesses, isso sem falar que pode ter uma grata surpresa com gente da turma – aproveite para encontrar os amigos e colocar o papo atrasado em dia. O coração se abre para o amor e você pode se apaixonar por alguém que conhece e já admira. Romance mais protegido a partir da tarde.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os deveres e responsabilidades vão se impor no período da manhã, mas você pode demorar um pouco até entrar no ritmo e precisará de um empenho maior para dar conta do recado. Em compensação, o astral da uma guinada e sua disposição aumenta sensivelmente ao longo do dia, sinal de que vai render bastante no serviço e superar qualquer bagacinha. Sua dedicação deve trazer bons frutos na carreira e tudo indica que virão em forma de dim-dim. Aproveite e guarde um pouco de grana no cofrinho para bancar os presentes que terá de comprar em breve. No departamento amoroso, pode rolar uma boa química com alguém ligado à sua vida profissional. Clima de cooperação na vida a dois, só não deixe a rotina pesar contra.