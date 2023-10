Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, ingressa no PSDB

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, formalizou sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Na manhã deste sábado, 30 de setembro, o Clube do Laço Nabileque, em uma cerimônia que reuniu um impressionante leque de figuras políticas influentes do estado. Na presença do , Reinaldo Azambuja, destacou a importância deste momento para a agremiação e para a trajetória política de Josmail Rodrigues. Azambuja expressou sua confiança no potencial do prefeito como um ativo valioso para o partido.

Além de Reinaldo Azambuja, Presidente Estadual do PSDB e ex-governador de Mato Grosso do Sul, o evento contou com a participação dos Deputados Estaduais Jamilson Name, Paulo Corrêa, João César Matogrosso e Mara Caseiro, e do Deputado Federal Dagoberto Nogueira. Também se fizeram presentes prefeitos de cidades vizinhas como Neco Pagliosa (Caracol), Jair Scapini (Guia Lopes da Laguna), Clediane Matzenbacher (Jardim), Valdir Júnior (Nioaque), Reinaldo Piti (Bela Vista) e Kazu Horii (Bodoquena) elém de Aires Cafure, pré-candidato à prefeitura de Bela

O Presidente da Câmara de Jardim, Glaucio Cabreira, e todos os vereadores da Câmara Municipal de Bonito estiveram presentes, demonstrando o apoio da esfera legislativa local à decisão de Josmail Rodrigues. A multidão presente no Clube do Laço Nabileque testemunhou não apenas a filiação de Josmail Rodrigues, mas também a consolidação de sua influência política na região. Com o apoio maciço das principais lideranças do PSDB e de diversas autoridades regionais, o prefeito de Bonito está preparado para enfrentar os desafios políticos futuros e continuar a trabalhar pelo desenvolvimento de sua cidade e do estado de Mato Grosso do Sul.

