Aumento do IPTU em Batayporã revolta população e vereadores

Na sessão de segunda-feira dia 17 na Câmara Municipal de Vereadores de Batayporã entrou em discussao o aumento do IPTU ( Imposto Predial e Territorial Urbano) aplicado pela atual administração. O vereador Diego Ricardy (PTB) usou a tribuna e em seu discurso disse estar assustado com os valores, dizendo nao acreditar nos valores mesmo porque somos a voz da população. O vereador pediu para que seja feita uma revisão nos valores cobrados, exigindo um valor justo.

Durante a fala de Diego, em aparte o também vereador Mauricio Riberiro (MDB) relatou que a sua indignação não e tanto pela metragem mas sim porque nao bate o valor venal com o valor do metro quadrado. Mauricio pediu tambem para que seja revista essa situação e que o referido reajuste seja cobrado o ano que vem . O vereador Mauricio concorda que as medições sejam feitas com drone mas com um a certa eficiencia sem deixar margem de erro como por exemplo contar até mesmo beiral.

Por lado o vereador Professor Neto (União Brasil) enfatizou que o IPTU de 2023 teve um auimento de 30% em relação aos anos de 2021 a 2022. Segundo o vereador Neto teve morador que recebeu um carnê com valores reajustados de 300% , ironizou.

De acordo com populares que procuraram os vereadores ficou notório uma indignação com os valores dos carnes, muitos cidadãos queixaram-se que nunca foi visto um aumento tão abusivo do IPTU. A população deixa claro que nesta gestão teve o maior reajuste nos valores do IPTU em toda a historia do município. Alguns funcionarios publicos mostraram sua revolta devido ao reajuste dos servidsores que pelo visto será de 6% e a atual gestao surpreende a todos infelizmente com aumento esorbitante do IPTU.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Professor Neto lança livro de contos em Batayporã