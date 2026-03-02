Prefeita reúne 11 vereadores para alinhar obras e projetos estratégicos em Campo Grande

Encontro discutiu planejamento urbano, infraestrutura e articulação política para votações na Câmara

A prefeita de Adriane Lopes se reuniu na manhã desta segunda-feira (2) com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto, o Papy, e outros 10 vereadores para discutir o andamento e a viabilização de projetos considerados prioritários pela administração municipal.

A reunião ocorreu no Paço Municipal e teve como pauta principal o planejamento estrutural da Capital, com foco em obras de infraestrutura, desenvolvimento urbano, políticas sociais e melhorias nos serviços públicos. Embora não tenham sido anunciados valores ou cronogramas específicos, o encontro serviu para alinhar estratégias e preparar o envio de propostas ao Legislativo.

Segundo a Prefeitura, a intenção é fortalecer a articulação política para acelerar a tramitação de matérias consideradas estratégicas para o município.

Durante o encontro, a prefeita destacou a necessidade de diálogo entre os poderes. “Estamos trabalhando com planejamento, responsabilidade e diálogo. Nosso compromisso é garantir que os investimentos cheguem a quem mais precisa, promovendo desenvolvimento e qualidade de vida para toda a população de Campo Grande. Esse alinhamento com os vereadores é fundamental para que possamos avançar com projetos que atendam às reais necessidades da nossa cidade”, afirmou.

O presidente da Câmara também comentou o encontro. “Reunião produtiva com a participação de alguns vereadores para trabalhar o planejamento do executivo para as próximas ações de infraestrutura. Deixei como presidente da casa consignado que todo que qualquer projeto que for em benefício do povo de Campo Grande terá meu apoio e de todos os colegas vereadores e vereadoras”, declarou.

Participaram da reunião os vereadores Dr. Vitor Rocha, Neto Santos, Fábio Rocha, Leinha, Landmark, Prof. Juari, Beto Avelar, Carlão, Coringa, Wilson Landes e Dr. Jamal. Também estiveram presentes secretários municipais das áreas de Governo, Assistência Social, Infraestrutura, Planejamento Estratégico e Articulação Regional.

