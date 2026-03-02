Carga de 4 toneladas de maconha é apreendida em área rural e sete pessoas são presas em Dourados

Na madrugada de domingo (1º), uma ação conjunta do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), resultou na apreensão de cerca de quatro toneladas de maconha, além de armas de fogo, na região da Estrada do Potreirito, zona rural de Dourados.

Sete pessoas foram detidas durante a ação.As equipes acompanhavam a movimentação em um acampamento improvisado que estaria sendo usado como ponto de apoio para transporte de droga. No local, foi encontrado um caminhão carregado com melancias que havia ficado atolado, além de dois veículos que auxiliavam no deslocamento.

Durante as buscas, foram localizados diversos fardos de maconha e sete pistolas de diferentes modelos, com carregadores. Três homens e quatro mulheres foram detidos no local. A suspeita é de que a droga seria colocada no lugar de parte da carga de frutas para facilitar o transporte sem levantar suspeitas.

Segundo as investigações, o grupo atuava com divisão de funções, envolvendo o armazenamento do entorpecente, o apoio logístico e a condução dos veículos utilizados no transporte. A ocorrência faz parte das ações do programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os envolvidos, o armamento, os veículos e a droga — avaliada em aproximadamente R$ 8,3 milhões — foram encaminhados para a sede da Defron, em Dourados.

