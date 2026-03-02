Movida lança campanha com copo exclusivo de Tom & Jerry em lojas pelo país

Brinde é distribuído por tempo limitado a clientes da locadora

A Movida iniciou uma campanha promocional que distribui copos exclusivos estampados com os personagens de Tom & Jerry, animação clássica criada pela Warner Bros.. A ação é válida até 15 de março ou enquanto durarem os estoques.

O brinde é oferecido a clientes que incluírem um serviço adicional no momento da reserva do veículo, seja pelo site, aplicativo ou nas unidades físicas. As lojas também receberam ambientação temática inspirada no universo da animação para reforçar a campanha.

Segundo a empresa, a iniciativa faz parte do calendário anual de ações promocionais e aposta no apelo de personagens que atravessam gerações.

“Grande parte dos nossos clientes cresceu assistindo a Tom & Jerry na televisão. Levar esses personagens para dentro das lojas e permitir que eles façam parte desse momento ativa uma memória afetiva da infância, criando uma conexão genuína com a marca. E tudo isso vem acompanhado de um benefício prático, que é a tranquilidade na devolução do veículo com a lavagem antecipada”, afirma Francine Marcheto, diretora de Marketing da Movida.

A franquia completou 85 anos recentemente e voltou a ganhar destaque com novo lançamento no cinema, ampliando sua presença entre diferentes públicos.

