Prefeita reeleita Adriane Lopes agradece apoio do deputado Rodolfo e da vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira

Apoio foi fundamental para direcionar o voto da direita em Campo Grande

A prefeita de Campo Grande reeleita no último domingo (27), Adriane Lopes (PP), durante seu discurso de agradecimento, citou a importância do apoio recebido do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) e da vice-prefeita eleita de Dourados Gianni Nogueira (PL-MS).

O parlamentar e sua esposa, a vice-prefeita, além de gravarem vídeos de apoio à Adriane, conseguiram vídeos importantes de deputados de relevância da direita como Bia Kicis (PL-DF), Carol De Toni (PL-SC) e articulou declaração de apoio do presidente Bolsonaro, junto com a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Rodolfo e Gianni Nogueira são amigos de Adriane Lopes há algum tempo e fizeram uma força tarefa com suas bases, em Campo Grande, para ajudar na reeleição da prefeita no segundo turno.

“Parabéns prefeita, parabéns pela vitória, ‘bem sei que tudo podes e nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Estamos juntos, prefeita, uma vitória muito importante para Campo Grande”, declarou o parlamentar em suas redes sociais.

A vice-prefeita eleita de Dourados, Gianni Nogueira também expressou sua felicidade pela vitória de Adriane. “Estou muito feliz minha amiga querida de poder passar aqui para te parabenizar por essa vitória, uma luta, mas uma vitória para você e para sua casa, mas também para Campo Grande. Que sejam quatro anos de muita graça e sabedoria de Deus sobre a sua vida, sobre o seu mandato, sobre sua equipe e estou muito feliz porque Campo Grande soube escolher. Estamos juntos! Um beijo”, afirmou Gianni, que também é presidente do PL Mulher de Dourados.

Adriane Lopes, reeleita, venceu em todas as zonas eleitorais de Campo Grande. Com 51,45% dos votos válidos (222.699 votos), a prefeita teve um desempenho melhor do que sua adversário Rose Modesto (União Brasil).

Reeleita, Adriane comemorou a vitória no comitê, com apoiadores e mais tarde com um churrasco em sua casa.