Audiência Pública discutirá Corredor Gastronômico e Cultural da 14 de Julho

Marcada para o dia 1º de novembro, às 9h, no Plenário Oliva Enciso, a reunião pretende envolver diversos setores para discutir os desafios e as oportunidades no espaço cultural. A audiência será aberta ao público, e o evento também será transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais da Câmara Municipal.

“Nessa audiência, além de ouvir a população e os empresários da região, iremos debater o veto no artigo 4º, que fala do incentivo fiscal aos donos dos imóveis que alugarem seus estabelecimentos para fins de implantação do corredor cultural e gastronômico”, explica Ronilço Guerreiro, vereador que criou a lei do Corredor Cultural e Gastronômico da 14 de Julho. Guerreiro acrescenta que a audiência também discutirá a presença dos vendedores ambulantes e a segurança e aponta um possível motivo para os desafios que o corredor tem enfrentado. “Na verdade, o projeto original não era para fechar a rua como fizeram lá atrás, pois não tinha estrutura adequada para o grande público. Mas o ponto cultural foi importante para mostrar que a nossa cidade é carente de lugares onde pulsa cultura e entretenimento”, disse.

Segundo o vereador, o intuito é levar a iniciativa para a avenida Calógeras, bem como lutar pela implantação de uma feira permanente cultural, envolvendo artesanato e gastronomia na Orla Ferroviária, região próxima à Avenida Afonso Pena, em frente à Morada dos Baís, até a Avenida Mato Grosso. “Seria um circuito cultural na região central, envolvendo o Mercadão Municipal, camelódromo, Morada dos Baís, etc. Precisamos também pensar na revitalização do calçadão da Barão do Rio Branco”, enfatiza.

Foram convocados representantes de vários setores como a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano),Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Planurb (Agência Municipal de Planejamento Urbano), Fórum de Cultura, Guarda Municipal, entre outros.

