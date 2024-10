Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Comemorações e reflexões

Nos tempos da cédula de papel, a ressaca eleitoral ainda demorava algumas semanas para ser sentida, mas com o advento da urna eletrônica, segunda-feira depois de toda eleição sempre é marcada por comemorações de quem venceu e reflexões de quem saiu derrotado após a contagem de votos.

Desta vez não é diferente e em todos os segmentos surgem análises sobre quem perdeu e quem ganhou. Em uma análise bem resumida, dá para se dizer que o PSDB foi o grande derrotado e a senadora Tereza Cristina a grande vencedora na eleição da Capital.

Logicamente, quando se amplia a análise, existem outros aspectos a serem levados em consideração, como, por exemplo, a abstenção que, se somada ao número de votos nulos e brancos, superou 200 mil. Há que se destacar o processo de desidratação da esquerda e que as lideranças nacionais deixaram duvidas sobre seu poder de influência no eleitor da Capital e mesmo nos demais municípios, onde a população manteve antes de mais nada a sua independência na hora de escolher seu prefeito e seu vereador.

Hora de decidir

No PSDB o momento é de definição sendo que Reinaldo Azambuja, as duas principais lideranças da sigla já estariam de malas prontas. Após o resultado da eleição Capital, o atual governador ficou muito próximo de ingressar no PP, enquanto Reinaldo se distanciou do PL, mas ainda tem dúvida em entrar no partido que é comandado por Tereza cristina.

Presidência da Câmara

Como a prefeita eleita Adriane Lopes contabilizou o apoio de 16 dos futuros vereadores da Capital, provavelmente a eleição do futuro presidente do Legislativo Municipal vai passar por seu apoio. Alguns nomes devem começar a surgir já a partir desta semana, mas o assunto deve ganhar força somente depois da posse de Adriane no dia 1 de janeiro.

Roupa suja

Não é só o PSDB que tem questões internas a serem resolvidas, o PL também poderá viver momentos complicados nos próximos meses. As decisões tomadas principalmente por sua maior liderança, o ex-presidente Jair Bolsonaro, devem levar muita gente a pensar no futuro.

Reforma administrativa

O governador Eduardo Riedel que já está com uma reforma administrativa em andamento, pode acelerar a troca de secretários e já tem gente dando como certo o aumento da influência da senadora Tereza Cristina na indicação de futuros ocupantes de cargos no primeiro escalão do Governo.

Alô você

Em Dourados, o que se comenta é que o prefeito eleito Marçal Filho (PSDB) já trabalha para mudar o nível de participação do município nas futuras eleições, saindo de coadjuvante para protagonista e, dependendo do cenário que surgir nos próximos dois anos, isso não deve demorar muito.

OAB

A eleição para a diretoria da OAB/MS sempre envolveu grupos políticos do Estado e a Operação Ratio que derrubou desembargadores e advogados acabou jogando gasolina na fogueira. É bem provável que a disputa deste ano tenha uma influência ainda mais forte da política neste ano.

Meninos eu vi

Ao perder a eleição em 1992 com Marilu Guimarães, membros do PTB ensaiaram uma revolta contra uma certa falta de entusiasmo do então prefeito de Campo Grande pela campanha da candidata do partido que era sua vice. Lúdio, que era membro e, ao lado do então governador Pedro Pedrossian uma das mais importantes lideranças do PTB, respondeu às cobranças com a seguinte frase.

– O peão sempre sabe qual o melhor cavalo que tem para montar.

Frases

“A população decidiu que dois anos é pouco para se julgar uma administração”

Prefeita eleita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP)

