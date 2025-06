Discussão por bebida alcoólica termina em morte de padrasto em Campo Grande

Uma briga familiar motivada pelo consumo de bebida alcoólica terminou em tragédia na tarde de domingo (29), no bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande. Oswaldo Gomes Pereira, de 59 anos, foi esfaqueado pelo enteado, Anderson Rodrigues Dorta, de 33 anos, e não resistiu aos ferimentos após ser socorrido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a discussão começou por volta das 17h30, na casa da família, localizada na Rua Santa Izabel. Anderson havia começado a beber, o que incomodou o padrasto. Oswaldo pediu que ele parasse, alegando que não aceitava aquele tipo de comportamento dentro de casa. A repreensão foi o estopim para que os ânimos se exaltassem.

A irmã de Anderson, filha de Oswaldo, tentou intervir para evitar a briga, mas o suspeito se irritou ainda mais, saiu do local e foi até a casa ao lado, onde morava. Lá, pegou uma faca de cozinha de 32 centímetros e retornou armado.

Do lado de fora, Oswaldo estava sentado sobre uma motocicleta quando foi surpreendido pelo ataque. Tentou se defender com um capacete, mas acabou atingido por um golpe no lado esquerdo do tórax. Após a agressão, Anderson fugiu a pé pelas ruas do bairro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Oswaldo ainda consciente, mas com sangramento moderado. Ele foi levado com urgência à UPA do Coronel Antonino, mas não resistiu ao ferimento e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Durante o atendimento da vítima, uma testemunha que preferiu não se identificar apontou aos policiais onde o suspeito poderia estar escondido. Com apoio de outra viatura, a equipe iniciou buscas e localizou Anderson andando apressado e com sinais de nervosismo pela região.

Ele foi abordado, identificado e preso. Aos policiais, confessou onde havia descartado a faca usada no crime. A arma foi localizada em um terreno baldio próximo ao local, ainda com vestígios de sangue, e foi encaminhada para perícia.

Anderson foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde permaneceu em silêncio e não quis explicar o motivo do ataque. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

