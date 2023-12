Prefeita de Naviraí busca reeleição e já começa a tratar de alianças

A prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos (PSDB), disse, em visita à redação do jornal O Estado, que vai tentar a reeleição no município, no pleito de 2024. A chefe do Executivo disputou a candidatura, após a morte do pai, Onevan de Matos, que concorria ao cargo de prefeito da cidade, em 2020. “Estou firme no projeto. Com certeza acho que entrei nesse primeiro projeto como uma missão, assumindo, na ausência do meu pai. Nunca tinha tido esse interesse, sempre acompanhei a política, mas nunca pensei em me candidatar, mas tive uma boa experiência, enfrentei um ano e meio quase de pandemia, anos muito difíceis em que a gente quase não conseguiu implantar muitos projetos e executar muitas coisas, porque tínhamos uma lei até que nos proibia de fazer aumento de custos. Então, hoje me sinto preparada, sim, pra ir a uma reeleição, estou disposta a enfrentar a próxima disputa.”

Filiada ao PSDB, já que os tucanos fecharam um projeto de parceria como o MDB, exatamente visando as próximas eleições, Rhaiza comenta como está essa negociação, em Naviraí. “Não podemos fechar portas para pessoas que podem agregar. Então, estamos em conversa, sim, com o MDB. Há conversa com outros partidos para composição, já trouxemos o Podemos para o nosso grupo e temos o PSD também e o Republicanos, que também está construindo para nos apoiar. Então, estamos, sim, em conversa com outros partidos para nos fortalecer com pessoas que acreditam no projeto. Falo que não tem o porquê se as pessoas não acreditam, então eles estão agregando porque acreditam no projeto”, explicou, a respeito de negociações políticas.

A prefeita de Naviraí ainda comentou como está a movimentação, na corrida à sucessão da prefeitura. “Temos alguns pré-candidatos já anunciados, entre eles o meu vice-prefeito, Marcio Araguaia (PP) e um vereador que se diz pré-candidato, mas a gente só sabe na hora, de fato, quem vai se disponibilizar, o cenário ainda pode mudar.”

Ela explica o fato de o vice-prefeito concorrer e se houve racha na administração. “No primeiro ano da nossa gestão, próximo do sexto mês, discordamos de uma situação que, talvez, ali, foi o rompimento e a partir daquele momento ele já declarou que seria minha oposição. Enfim, desde o primeiro ano da gestão, infelizmente, estamos separados”, disse.

Avaliação

Rhaiza Matos comenta que um dos entraves na cidade é relacionado à saúde: a falta de pediatras.“Hoje, nossa principal falta é na pediatria, pois estamos procurando, mas não há profissionais que se interessem. Na realidade, está faltando pediatras não só em Naviraí, mas no Estado inteiro e no Brasil, sabemos disso. Até melhoramos a oferta salarial para a especialidade, mas ainda temos dificuldade em ter pediatra na cidade”, concluiu.

Por Alberto Gonçalves e Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS.

