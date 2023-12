Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Maio está quase no fim e você quer mais é fechar o mês com saldo positivo em todos os setores, não é mesmo, minha consagrada? Tá certinha e se depender dos astros seu dia será muito produtivo, propício para apostar em parcerias e atividades em equipe. Hoje você vai esbanjar habilidade para se comunicar, partilhar interesses e somar forças com os outros. Pode aprender e ensinar bastante ao trocar de ideias e experiências com quem convive ou trabalha. Se está atrás de emprego, a rede de apoio estará ativa e não vai faltar gente para dar dicas e informações. Oportunidades vão aparecer e há boas chances de firmar contrato. Tudo de lindo no amor: é hora de investir na aproximação e falar o que sente.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O dia vai raiar com ótimas promessas para os seus interesses, meu cristalzinho! Dinheiro e trabalho serão suas prioridades hoje e você vai mostrar porque sua determinação taurina é tão famosa. A intenção é encher o bolso e nesse quesito seu signo é mestre: sabe esperar o momento de agir e não mede dedicação para chegar aonde quer. Seu tino comercial e sua competência para administrar as finanças ficam no modo turbo e cada passo no serviço será para garantir melhorias. A saúde também se fortalece, portanto, não vai faltar energia nem boa vontade para ir atrás das suas ambições. Na paixão, terá mais prazer em ser útil ao love e ajudar no que puder. Se está na pista, atração por colega pode crescer.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O Sol segue em seu signo e hoje tá todo trabalhado na formosura! O reizinho abre a manhã com grandes novidades ao trocar likes com Lua e garante que o dia tem tudo para ser perfeito sem defeitos. Você nem precisará se esforçar muito para se destacar no trabalho, pode atrair amizades como abelha no mel e certamente irá bombar nos contatinhos. Vai ter enxurrada de likes e notificação nas redes e no celular. Pode esperar alegrias e conquistas na paixão e o melhor é que a sorte vai fazer companhia para as suas finanças, então, a chance de lacrar e lucrar é real e oficial. Pode faturar com coisas que sabe fazer ou até ganhar algo em rifa, loteria ou raspadinha. No romance, astral blindado com o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Família é assunto sagrado para o seu signo e hoje você vai mostrar o quanto valoriza e se importa com os parentes, bebê! Nas primeiras horas da manhã, talvez tenha que tratar de assunto delicado e espinhoso com pessoa próxima, mas conseguirá conduzir tudo da melhor maneira. Interesses que envolvam imóveis, aluguel ou compra da casa própria podem ser encaminhados com êxito, só evite sair comentando enquanto não bater o martelo. No trabalho, quanto mais silêncio e sossego, maior será sua concentração e produtividade. Os assuntos do coração ficam numa vibe meio nostálgica e quem está sem um love pode sentir saudade de alguém. Já na vida a dois, o clima é de cumplicidade e grudinho com o xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Ótimas vibes chegam do céu nesta terça-feira e quem traz é a Lua, que abre o dia na maior sintonia com o Sol, seu regente e aliado dos seus sonhos. Hoje você estará ainda mais confiante do que já é e contará com sua boa lábia, simpatia e ideias criativas para mandar bem. Pode aguardar boas novas e oportunidades para alavancar seus planos e projetos. Conversas e contatos com quem tem afinidades vão aquecer suas esperanças e podem dar start em amizades gratificantes. No trabalho, seu prestígio vai subir e todos vão prestar mais atenção em suas opiniões e sugestões. A paixão tá no ar e paquera com alguém que já admira pode tomar um rumo mais sério. Astral de alegria e companheirismo com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer notícia boa, bebê? Então toma porque sucesso é o que te espera e o dinheirinho virá para o seu bolso. A Lua segue ativa na sua Casa da Fortuna e troca likes com o Sol logo cedinho, indicando um período de ótimas energias para se destacar profissionalmente e ampliar seus ganhos. Bora lá pegar firme nas responsabilidades e transformar sua força de trabalho em dindim: a fase é ideal para bater metas, faturar e reforçar o orçamento. A vida pessoal pode ficar um pouco de lado durante o dia, mas depois do expediente você terá mais tempo para dar atenção aos seus queridos e o love tá no pacote. Aguarde bons momentos a dois, mas se está na pista não se contentará com pouco e vai buscar mais do amor.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua continua leve e solta no seu signo e troca figurinha com o Sol logo cedo, deixando seu astral mais descontraído e feliz. Você vai sentir prazer nas pequenas coisas e terá muita facilidade para desenvolver talentos e potenciais. Estudos, cursos e treinamentos podem te ajudar a dar um salto de qualidade no trabalho. Suas esperanças se renovam e apoio para realizar seus ideais não dever faltar. Amigos próximos ou distantes darão um baita incentivo. Siga em frente com força, foco e fé porque hoje tudo vai dar certo na sua vida e sua energia espiritual será uma grande aliada. No amor, encontro ou reencontro pode disparar seu coração e o lance tem tudo para evoluir. Romance repleto de harmonia.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A percepção do seu signo vai ficar ainda mais poderosa hoje e você tem mais é que seguir seus instintos, sobretudo ao lidar com dinheiro e trabalho. Sol e Lua favorecem negociações e incentivam a mergulhar em seus interesses, mas recomendam discrição. Vai fundo em suas atividades e dê o seu melhor sem se expor muito, pois tudo indica que terá excelentes resultados. Pesquisas, investigações e serviços mais reservados em laboratórios e hospitais devem render bastante. O dia vai transcorrer sem bagacinha, mas não custa caprichar na alimentação e cuidar do bem-estar para blindar a saúde. Na paixão, seu lado sensuelen fica no comando e pode rolar até atração proibida. Intimidade quente com o love.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagitariamores vão surfar nas ondas positivas que os astros despejam do céu e podem ter um período de grandes realizações na vida pessoal e profissional. Um clima de cooperação e camaradagem deve marcar presença no ambiente de trabalho e você vai deslanchar em atividades em grupos e equipes. Hoje, Sol e Lua empoderam seu carisma, sua espontaneidade e habilidade para se relacionar, sinal de sucesso pleno nos contatos. Sua alegria de viver, sociabilidade e seu otimismo vão contagiar quem estiver por perto, principalmente o mozão e os amigos, que terão papel de destaque em seu dia. Aliás, alguém mais íntimo pode mexer com as suas emoções e também dar conselhos que ajudarão a nortear suas decisões.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Um dia de energia farta, disposição e ambições em alta: eis o que as estrelas anunciam para você, meu cristalzinho! A Lua libriana realça seus talentos e competências ao brilhar no topo do seu Horóscopo e também sorri para o Sol, garantindo um período perfeito para focar na carreira e se destacar no que faz. Mostre pra chefia do que é capaz e aproveite as boas chances de progresso que devem surgir no trabalho. O dinheiro virá como decorrência natural das suas conquistas profissionais. Embora possa ficar em segundo plano, a vida pessoal tá bem na fita e você vai se entrosar numa ótima com todos. Interesse por alguém do trabalho pode render uma paquera gostosa. Planos estimulados com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje o cenário astral estará maravilindo e a sorte vai soprar em sua direção, aquariane! Sol e Lua iluminam sua boa estrela e impulsionam seus ideais, favorecendo a conquista de seus sonhos e objetivos, inclusive os que pareciam mais distantes do seu alcance. É hora de botar fé nos seus talentos, tirar proveito das suas habilidades e alçar voos mais altos. Hoje você está com tudo para arrasar em entrevistas de emprego, estudos, cursos e coisas novas que queira começar. Agora, as promessas mais incríveis estão reservadas para o amor e se ainda não encontrou sua alma gêmea, prepare o coração! Há belas chances de conhecer alguém que é a capa do seu celular. O love vai se render aos seus encantos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje sua capacidade de concentração fica tinindo, peixinha, e você pode resolver muita coisa, seja em casa, seja no trabalho. Bom período para tratar de interesses financeiros e assuntos que envolvam bens, direitos, seguro, proventos e aposentadoria, inclusive de parente. Você terá muita desenvoltura para lidar com assuntos mais complexos e pode dar uma ajuda providencial para um familiar que estima. Os astros também prometem turbinar sua vida amorosa e sexual. Sua sensualidade será um ímã para atrair paixões e alguém que conhece pode ficar caidinho por você. Na intimidade da relação a dois, terá pique e sedução de sobra para comandar a transa e o love pode pedir repeteco – credo, que delícia!