Resultados do Censo 2022 devem ser divulgados no próximo dia 28

Mesmo após muita dificuldade para a realização completa do Censo Demográfico 2022, que começou no mês de agosto com o prazo para finalização estipulado para o dia 28 de dezembro do mesmo ano, as apurações foram encerradas no último domingo (28) e os resultados preliminares devem ser divulgados até 28 de junho. Em Mato Grosso do Sul, a demora para conseguir finalizar o trabalho foi por conta da falta de recenseadores para a coleta de informações e também pela pouca receptividade e muita recusa para responder às questões levantadas pelo Censo.

Além disso, houve a questão de moradores que não foram encontrados em suas residências e problemas de acesso a prédios e condomínios, contaram de forma negativa para o término do trabalho.

Não há explicação para tais recusas, mesmo porque os recenseadores estiveram sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, sempre foi possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também trazia um QR code que levava à área de identificação no site.

Até o mês de março de 2023, após sete meses de trabalho do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a divulgação dos primeiros dados da contagem da população brasileira estava agendada para o fim de abril. Nesse período, asequipes recensearam quase 189,3 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 91% da população prevista, considerando a prévia divulgada pelo órgão em 28 de dezembro de 2022.

Cerca de 2,33% dos domicílios se recusaram a responder, percentual que se espera ser reduzido até o final da operação, após aplicados todos os protocolos de insistência.

A média sul-mato-grossense é ligeiramente menor em relação à nacional, com 2,19% de recusa. Vale lembrar que os recenseadores sempre estão uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.

As principais dificuldades para o IBGE se deram a respeito da falta de recenseadores cadastrados, para o número de residências. De acordo com o IBGE, o problema em manter os trabalhadores nessa função é por se tratar de um trabalho temporário, sendo assim, quando o recenseador encontrava uma ocupação fixa, a equipe ficava defasada. Em todo o país, 90.552 trabalhadores foram contratados e estão em ação, o que corresponde a 49,5% do total de vagas disponíveis, motivo pelo qual a coleta de dados foi prorrogada.

No entanto, existem ainda outras pesquisas do IBGE que se mantêm a campo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua ainda faz a coleta normal dos dados, indo a uma amostra dos domicílios.

Além dela, está sendo coletada a pesquisa de pós-enumeração. Também amostral, sua função é acompanhar a qualidade do censo e auxiliar na calibração das pesquisas domiciliares.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

