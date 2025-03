Prefeita de Aral Moreira busca recursos em Brasília para fortalecer agricultura familiar

A prefeita de Aral Moreira, Dra. Elaine Soligo, esteve nessa quarta-feira (26) em Brasília para uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira. O encontro ocorreu na sede do Ministério e teve como objetivo buscar parcerias e a viabilização de recursos para projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar no município.

Segundo a prefeita, os investimentos serão direcionados especialmente para os pequenos produtores rurais, com atenção particular às famílias do Assentamento Santa Catarina e da comunidade indígena Aldeia Guassuti. “Queremos criar condições para aumentar a produção e, consequentemente, a renda das famílias que dependem da agricultura familiar em Aral Moreira”, afirmou Elaine Soligo.

Durante a reunião, o assessor do ministro, Thiago Borges, apresentou todos os programas disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para os municípios brasileiros. Os programas incluem linhas de crédito, assistência técnica e incentivos para a comercialização de produtos da agricultura familiar.

A prefeita destacou que o ministro Paulo Teixeira se comprometeu a garantir os recursos financeiros necessários para a execução dos projetos apresentados por Aral Moreira. “O ministro Paulo Teixeira demonstrou total comprometimento em apoiar nossos agricultores familiares, incluindo a comunidade indígena, para que os projetos saiam do papel e tragam resultados concretos para nossa população”, ressaltou a prefeita.

Elaine Soligo agradeceu ao ministro e ao assessor Thiago Borges pela receptividade e atenção durante o encontro em Brasília. A expectativa é que os recursos sejam liberados nos próximos meses, permitindo que os projetos comecem a ser implementados ainda este ano.

