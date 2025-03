Na Agesul, prefeito Rodrigo Sacuno pleiteia instrumentalização noturna para o aeroporto de Naviraí

Durante a reunião, Rodrigo e Fabiano apresentaram reivindicação de melhoria para o Aeroporto Municipal “Ariosto da Riva”. “Tratamos do balizamento noturno do aeroporto de Naviraí. Um investimento muito necessário para que nosso aeroporto possa operar à noite com pousos e decolagens seguros”, informa o prefeito Rodrigo Sacuno.

Derick Hudson Machado ouviu atentamente as explanações das lideranças do Executivo, considerando bastante oportuno o pleito apresentado. “O aeroporto com toda a infraestrutura de funcionamento é um indutor de crescimento. Os empresários vêm de avião, precisam deste modal para agilizar negócios”, respondeu o superintendente.

“É meta do prefeito Rodrigo melhorar a infraestrutura do aeroporto, por isso, estamos buscando inserir esta demanda no planejamento estratégico de investimentos do Governo do Estado. Melhorias foram executadas no aeródromo, mas, ainda não temos esta instrumentalização noturna. Sem este balizamento, a operação de aviões fica restrita ao período diurno”, observou Fabiano Costa.

O Governo de Mato Grosso do Sul vem atuando na modernização da infraestrutura aeroviária do Estado, com um plano que prevê investimentos de R$ 250 milhões até 2026. “Por isso, estamos nos antecipando e viemos tratar diretamente com o engenheiro Derick esta importante reivindicação. Buscamos avanços para nossa Naviraí. O aeroporto, com mais esta estrutura contribuirá efetivamente com a nossa meta de desenvolver o município, resultando em melhorias para a população”, resumiu o prefeito Rodrigo Sacuno.