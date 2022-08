Irmãos são presos com quase 1 tonelada de maconha em Água Clara

Dois irmãos, sendo um de 24 anos e outro de 26 anos, foram presos por tráfico de drogas, em Água Clara, na manhã de segunda-feira (22). Foram apreendidos quase uma tonelada de maconha.

A equipe policial realizou a abordagem após receber uma denúncia anônima de que um veículo que saiu de Campo Grande em direção a Três Lagoas poderia estar transportando ilícito.

Após a denúncia, a Polícia Federal Rodoviária realizou rondas em busca do veículo. A equipe encontrou um utilitário modelo Renault Captur estacionado e optaram por abordagem.

Ao se aproximarem, os policiais constataram a existência de maconha no carro e abordaram os dois homens responsáveis pelo veículo.

Os policiais apreenderam 931 Kg de maconha e 16,4 Kg de skunk. Irmãos, o condutor e passageiro disseram que foram contratados para dirigir o veículo com a droga de Campo Grande até Paranaíba e receberiam cada um, R$ 4mil.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Água Clara (MS) para as providências necessárias.

