Prefeita Adriane Lopes vota e reafirma apoio ao tucano

A prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota), votou na Capital e reforçou apoio ao Eduardo Riedel por acreditar que as propostas apresentadas estão dentro do que ela trabalha e acredita para a Capital.

“Nós conhecemos as propostas dos dois candidatos e eu precisava tomar uma decisão e escolhi Eduardo Riedel porque batem de encontro com o que trabalhamos na Capital. Os debates trouxeram polaridade, mas acreditamos que os cidadãos do país respeitarão a democracia. Aqui na Capital o primeiro turno foi tranquilo e acreditamos que novamente será.”, explicou Adriane.

A prefeita foi acompanhada de seu marido, o deputado estadual Lídio Lopes (Patriota), e de um filho e avisou que se o candidato tucano ganhar ela e sua família irão comemorar com o candidato.

Confira mais informações na live:



Com informações do repórter William Leite.