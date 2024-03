Pré-candidato a prefeito de Coxim, Pedro Ronny quer combater corrupção

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

Com o objetivo de acabar com a corrupção e trazer transparência para as contas públicas, o advogado Pedro Ronny Argerin (60) decidiu ser pré-candidato a prefeito de Coxim, município que reside, há mais de 50 anos. Com 35 anos de carreira na advocacia, a decisão de entrar na política veio de uma inquietude de ajudar a melhorar a vida da população da cidade que tanto ama. Segundo ele, sua motivação veio da “má gestão com o dinheiro público e o sofrimento do povo coxinense”.

Em 2020, Argerin ficou em segundo lugar nas eleições municipais, um ótimo resultado para quem nunca havia sido candidato e não era tão conhecido. O pré-candidato disputará o cargo de chefe do Executivo municipal pelo PRD (Partido Renovação Democrática), comandado em Mato Grosso do Sul, por Delcídio do Amaral.

Para Pedro Ronny, o maior desafio do próximo prefeito que for eleito no município, será acabar com a corrupção e os “conchavos”. Como pré-candidato, sua principal proposta é: “gerar empregos para que os jovens e pais de família não tenham que sair da nossa cidade e mudar completamente a saúde com tratamento de excelência para a população”, explica.

Além disso, o pré-candidato, tem propostas para as áreas de educação, turismo, assistência social. Ele, explica que já está percorrendo os bairros para ouvir as demandas da população. Os dados, servirão de base para o programa de governo que já está em construção e refletirá o que deseja o povo coxinense. “Nós queremos acabar com as filas para exames que hoje são enormes, além disso atuar na educação. Isso, sem esquecer o lado social”, explicou.

Na área social, o pré-candidato apoiado por sua esposa, a empresária Sandra Regina de Souza Argerin, pretende criar um restaurante popular, que fornecerá refeição gratuita para os necessitados, que serão previamente cadastrados pela assistência social.

Outra proposta do pré-candidato é investir mais no turismo de Coxim, através de qualificação profissional e com a utilização de novas tecnologias que possam impulsionar a atividade e trazer reconhecimento para o turismo local, que é próspero e pode trazer muito mais progresso. “Estive em Campo Grande onde me foi apresentando um aplicativo que pode nos ajudar a impulsionar o turismo de Coxim, que é tão rico. Queremos fazer do município um polo turístico, para isso pretendemos envolver todos que exercem as atividades turísticas, como por exemplo, os pescadores”, explica Pedro Ronny.

Casado há 35 anos, o pré-candidato faz questão de destacar o apoio da família, que inclui sua esposa e seu filho, o médico João Pedro de Souza, que é também empresário na cidade, onde é proprietário de uma clínica. Atualmente, o jovem, faz residência médica no Hospital Regional de Campo Grande em cirurgia de vídeo. “Nós sabemos que ao ingressar na vida política, a sua vida e da família muda completamente, pois passaremos a ser pessoas públicas. Mas, minha família compreende e apoia o meu sonho de fazer mais por Coxim, destaca o pré-candidato.

Cristo Redentor do Pantanal

Uma curiosidade do pré-candidato é que muitos anos antes de ter pretensão de concorrer há um cargo público, o advogado junto com o empresário Evaristo Kohl, construiu o que é hoje um dos mais visitados pontos turísticos de Coxim, o “Cristo Redentor do Pantanal”. “A construção do Cristo Redentor do Pantanal foi a realização de um sonho meu, do Evaristo e das nossas famílias”, disse, Pedro Ronny.

Localizado no início da estrada pantaneira, próximo a UFMS, a estátua de 20 m de altura estende os braços para a cidade. São mais de 400 degraus até chegar ao topo e a magnífica visão de Coxim banhada pelo rio Taquari e por uma natureza exuberante.

Médica é escolhida para compor chapa como vice-prefeita

Mais uma vez, o pré-candidato Pedro Ronny sai na frente dos concorrentes, escolhendo para concorrer junto com ele à Prefeitura de Coxim, a médica Ingrid Delamare Teixeira (46). A médica vai completar 12 anos morando em Coxim, onde atende pacientes em consultório particular, no Hospital Cassems e no Posto de Saúde. Assim como Pedro Ronny, a pré-candidata resolveu entrar na política para fazer mais pela população. “Na verdade eu nunca quis entrar na política. Porém, no final do ano passado despertou algo dentro de mim, de que eu poderia ajudar muitas pessoas, além do que eu posso fazer no consultório”, explica ela.

Por ser ligada a área da saúde, a pré-candidata a vice tem o setor como sua prioritária de atuação. “A minha vontade é exatamente essa! Mudar a saúde de Coxim, transformar, melhorar e trazer mais especialistas, zerar fila de exames, melhorar as condições de trabalho para os profissionais da saúde. Além disso, melhorar os atendimentos, humanizando e dando dignidade com resolutividade. Fazer realmente esse hospital virar referência da região norte”, destaca Ingrid.

A médica ganhou destaque por sua atuação durante a pandemia de Covid-19. No entanto, por ganhar notoriedade da cidade, acabou sendo perseguida e até perdeu o emprego no HRCox (Hospital Regional de Coxim). Em contrapartida, recebeu a solidariedade da população, que fez ela perceber a força que tem. “Pude ver que à população está ao meu lado e que gosta da minha pessoa e do meu trabalho. Essa ideia de entrar na política, começou no final do ano passado e foi crescendo, numa proporção que eu não consegui mais sair disso. Fui me envolvendo com essas questões e as pessoas me procurando, de forma que não tive como voltar atrás”, explica sobre a decisão de ser pré-candidata a vice na chapa com Pedro Ronny.

