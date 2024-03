Escola de Educação Profissional da Funsat está com inscrições abertas para quatro cursos em abril

A Escola de Educação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulgou a lista de cursos que estão com pré-inscrições abertas para início a partir de abril. São quatro cursos diferentes, sendo eles: Barbeiro, Auxiliar de Recursos Humanos, Atendente de Farmácia e Primeiros Socorros. Todas as aulas serão ministradas na sede da Funsat.

O curso de Barbeiro tem carga horária de 60h e será realizado no período matutino, das 7h às 11h. As aulas começam no dia 1º de abril e serão encerradas em 19 de abril. Para participar do curso, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Com carga horária de 60h, o curso de Auxiliar de Recursos Humanos inicia em 8 de abril e será realizado das 7h às 11h. As aulas seguem até 26 de abril. Para participar, é necessário que o aluno tenha o ensino Fundamental Completo.

O curso visa qualificar os alunos para atuação em diferentes áreas profissionais e promove conhecimento sobre as rotinas do setor de RH, experiência com atividades administrativas, organização e relação interpessoal.

O curso de Atendente de Farmácia tem carga horária de 60h e será realizado no período vespertino, das 13h às 17h. As aulas começam no dia 8 de abril e serão encerradas em 26 de abril. Para participar do curso, a escolaridade mínima exigida é ensino fundamental completo.

O curso tem como objetivo qualificar e capacitar trabalhadores que pretendem atuar ou já atuam no segmento, além de capacitar profissionais de diversas áreas que desejam se atualizar quanto ao tema. O intuito é, também, formar profissionais capacitados para atender os clientes de farmácias de maneira ética e responsável.

Com carga horária de 12h, o curso de Primeiros Socorros será iniciado em 23 de abril e segue até 25 de abril, com aulas no período matutino, das 7h às 11h. Para participar, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Para realizar o pré-cadastro nos cursos da Escola de Educação Profissional da Funsat, clique aqui e preencha o formulário.

A Funsat fica localizada na rua 14 de julho, 992, Vila Glória. Mais informações pelo telefone 67 4042-0585 (ramal 5820) ou pelo whatsapp da Escola: (67) 33143089.

Com informações da assessoria