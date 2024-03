Pré-candidato do PL tem escritório depredado em Dourados

Sargento Prates já busca informações sobre o crime e polícia será acionada

Na madrugada deste sábado (30) o escritório político do pré-candidato a vereador, Sargento Prates, foi depredado. O fato ocorreu em Dourados (distante a 229 km da Capital), no bairro Jardim Tropical, na “Casa da Direita Sul-mato-grossense”, localizada à Rua Oliveira Marques.

“Temos as filmagens do momento que os vândalos agiram, é lamentável tudo isso e contarei com a Polícia Civil de Dourados para que esses marginais sejam presos. Trata-se de um lugar criado para atender a população, principalmente de periferia, catalogando problemas locais e buscando um encaminhamento de solução”, relata Prates, que foi recentemente elogiado quanto ao projeto pelo próprio Jair Bolsonaro, durante um encontro dos dois em março.

Iniciativa de Prates também teve o apoio da bancada federal do PL de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados, representada pelos parlamentares Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira. Duas figuras muito representativas na cidade, seja pela ligação de vida com Dourados, ou pelo fato de presidiram o partido no município, e no Estado, respectivamente.

“O PL de Mato Grosso do Sul recebeu a notícia deste triste ocorrido com enorme estarrecimento, e preocupação. Dado o momento que o Brasil atravessa, de uma democracia relativa, total avanço da impunidade e perseguições claras a políticos de direita. O que foi registrado em Dourados pode se repetir em outros municípios, para intimidar nossos filiados e pré-candidatos, o que é temerário e covarde”, fala o presidente regional do PL-MS, Marcos Pollon, e deputado federal com maior número de votos em 2022, disputando a primeira eleição da sua vida.

Prejuízo de R$ 4 mil e insergurança

Estima-se que o prejuízo do ataque à “Casa da Direita Sul-mato-grossense” seja de mais de R$ 4 mil, dinheiro superior, por exemplo, ao gasto por Sargento Prates, durante sua campanha para deputado estadual, há dois anos. Uma das lideranças mais ativas do pensamento político conservador em Dourados, ele é um dos mais de 200 nomes que o PL já autorizou uma pré-campanha, a partir de consenso entre o Diretório Municipal e a Executiva Estadual.

Em 2024, tendo representantes nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o PL deve lançar, após as convenções, nomes para prefeito, ou vereador, em todas as cidades do Estado. O partido estima que possa chegar a 400 candidaturas regionais nessas eleições, a partir de uma participação importante de políticos da renovação, que ainda não venceram um pleito, como é o caso de Sargento Prates, ou até filiados da sigla que vão para a primeira campanha.

A ocorrência policial de vandalismo na Rua Oliveira Marques será apurada na Depac-Centro de Dourados. Os envolvidos no crime podem ser punidos com detenção de até quatro anos e multa estipulada pela Justiça. O PL-MS estuda a criação de um Disque-Denúncia para o acolhimento de informações em casos semelhantes.

Com informações de Danilo Galvão/Assessoria

