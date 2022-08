Após se assustar com cachorro ciclista é baleado

Um ciclista de 23 anos, identificado apenas como Wesley, teve que ser transferido para uma unidade de atendimento hospitalar de Dourados, após ter sido baleado duas vezes por arma de fogo, em Rio Brilhante, a cerca de 163km de Campo Grande.

De acordo com informações, toda a confusão aconteceu na Avenida Benjamin Constant. Wesley passava pela via em uma bicicleta e acabou se desequilibrando e caindo, após ser assustado por um cachorro.

Por esse motivo, o ciclista começou a discutir com um idoso de 67 anos. Durante essa briga, eles trocaram ameaças e ofensas, segundo a ocorrência policial.

Após o fim do primeiro desentendimento, Wesley deixou a avenida, mas retornou alguns minutos depois, para continuar a discutir com o idoso.

Durante a segunda briga, o filho do homem, um jovem de 28 anos, apareceu portando uma arma de fogo e disparou duas vezes na direção de Wesley, que acabou sendo ferido.

A vítima, que foi atingida no braço e na barriga, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o hospital local de Rio Brilhante. Porém, pela gravidade dos ferimentos que Wesley sofreu, o jovem precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

