Capitão Contar realiza convenção do PRTB nesta sexta-feira

A convenção do PRTB, para confirmar o nome do deputado estadual Capitão Contar, à disputa pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, será realizada nesta sexta-feira, 5 de agosto, às 18h, no Grand Park Hotel. O evento irá confirmar também, as candidaturas para deputados federais e estaduais.

“Esse será um momento importantíssimo para todos nós do PRTB. Estou extremamente motivado e confiante, porque a cada dia recebo mais apoio das pessoas. A confirmação da minha candidatura irá consolidar a construção desse projeto, que nasceu do anseio dos sul-mato-grossenses por renovação. Muitas pessoas já confirmaram participação, inclusive, do interior devem vir muitos apoiadores”, disse Capitão Contar.

Bolsonarista, o deputado estadual Capitão Contar (PRTB) estreou na política em 2018, quando elegeu-se com recorde de votação sendo eleito deputado com 78.390 votos, estabelecendo-se como o quarto deputado estadual mais votado do país. A expressiva votação se deu por conta do desejo da população por mudanças na política na época, que fez com que ele e outros cidadãos resolvessem se apresentar como uma nova opção capitaneados pelo Capitão Jair Bolsonaro.

Serviço

A Convenção PRTB será nesta sexta-feira (05), às 18 horas no Grand Park Hotel, na Avenida Afonso Pena, 5.282, bairro Chácara Cachoeira.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.