Mega-sena sorteia prêmio de R$ 15 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (13), mais um prêmio da mega-sena. Dessa vez, o valor do prêmio é de R$ 13 milhões para o apostar que acertar as seis dezens do jogo. O sorteio acontece às 19h, horário de Mato Grosso do Sul.

O sorteio tem transmissão ao vivo pelos canais da estatal e as apostas podem ser feitas até as 18h nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O jogo simples custa R$ 5.

No último concurso, três apostadores de Mato Grosso do Sul embolsaram prêmio de R$ 22.625,51 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas. Os números 14, 17, 24, 28, 36, 45 compuseram a modalidade.

De acordo com a estatal, os volantes de Mato Grosso do Sul foram registrados em agências lotéricas de Campo Grande, Eldorado e Três Lagoas. Cada um dos apostadores fez uma aposta simples, de cota única, pelo valor mínimo de R$ 5.

No âmbito nacional, a Mega-Sena premiou 108 apostas com o prêmio da quina e 4.472 volantes com a quadra. Desta vez, os quatro acertos renderam o montante de R$ 780,58 para 81 sul-mato-grossenses.

Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Ivinhema e Jardim estão entre os municípios premiados.

Ladário, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas também figuram entre as cidades com vencedores da quadra.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram